Nella sua prima conferenza stampa da tecnico del Chelsea, Xabi Alonso ha delineato una visione chiara, esortando la squadra a sviluppare forte ambizione e vera "fame di vittoria". L'allenatore spagnolo ha definito la qualificazione alle coppe europee un obiettivo primario, ma ha precisato che per raggiungerlo sarà essenziale "fare molte cose giuste" e, soprattutto, definire "come vogliamo giocare".

Alonso si è mostrato fiducioso nel potenziale del gruppo: "Sono certo che abbiamo l’ambizione di voler vincere molte partite, di essere competitivi".

Per tradurre questa ambizione in risultati, ha sottolineato la necessità di prendere decisioni importanti e di costruire principi solidi. Cruciale sarà l'instaurazione di una mentalità e una cultura forti all’interno del club, indispensabili per un successo duraturo e traguardi.

La sfida del Chelsea e gli obiettivi europei

L'arrivo di Xabi Alonso a Stamford Bridge rappresenta per lui un'opportunità di rilanciarsi in Premier League, dopo l'esperienza al Real Madrid. Con successi in Bundesliga e risultati meno brillanti in Liga, Alonso è pronto a misurarsi con il calcio inglese. Il Chelsea, pur avendo vinto il Mondiale per club nel 2025, non ha mantenuto le aspettative nella stagione successiva.

La missione del nuovo tecnico è invertire la rotta, riportando il club a una competitività di alto livello e puntando con decisione agli obiettivi europei.

Alonso ha insistito affinché la squadra mostri vera "hunger", desiderio ardente e passione per il miglioramento. Ha evidenziato l'estrema competitività della Premier League, un campionato che richiede preparazione meticolosa in ogni dettaglio. Il tecnico ha anche affrontato la situazione di Enzo Fernández, uno dei quattro giocatori del Chelsea ancora impegnati nei Mondiali. Alonso ha confermato un colloquio con il centrocampista, pur mantenendo riservati i contenuti. Ha espresso il desiderio che Fernández rimanga a Stamford Bridge, affermando: "Gli ho parlato e vorrei che non se ne andasse". La sua permanenza è considerata fondamentale per la squadra che Alonso intende plasmare.