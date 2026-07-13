Il calciomercato estivo in Italia continua a muoversi tra sogni e trattative, con pochi passi concreti che si concretizzano. In un contesto dove i club prediligono l'attesa per cogliere l'occasione giusta, la Juventus si distingue nella ricerca di un nuovo attaccante. Il nome che spicca è quello di Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid: i Colchoneros valutano il norvegese 40 milioni di euro, mentre la società bianconera mira a chiudere l'affare a 30 milioni. La distanza tra domanda e offerta rimane significativa, rendendo le trattative complesse.

Nel frattempo, la Fiorentina si conferma tra le squadre più attive di questa sessione di mercato. Il club viola è pronto ad accogliere Alex Jimenez, ex Milan, già giunto in città per le visite mediche. L'operazione è stata definita con un prestito e diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, con il Bournemouth che manterrà il 30% sulla futura rivendita del giocatore. Oltre a Jimenez, la Fiorentina ha messo nel mirino Gustav Isaksen, per il quale è stato avviato un primo sondaggio con la Lazio per valutarne la fattibilità. Il club segue anche Christ Inao Oulai, mediano del Trabzonspor, che ha dato il suo assenso al trasferimento a Firenze. Tuttavia, la richiesta economica del club turco, stimata tra 35 e 40 milioni di euro, rappresenta un ostacolo importante.

Le altre trattative in Serie A

La Lazio, dopo l'addio di Mario Gila, è alla ricerca di un nuovo difensore e ha individuato in Danilho Doekhi, classe 1998 e attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlin, il profilo ideale. La trattativa procede positivamente, con i biancocelesti in vantaggio rispetto al Leeds. Il Frosinone ha invece chiuso per Anouar El Azzouzi, centrocampista marocchino classe 2001 proveniente dal Fortuna Düsseldorf, dove ha realizzato un gol in 31 partite. Il Genoa, dopo settimane di contatti, ha raggiunto un accordo verbale per l'arrivo di Hamed Junior Traoré in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Marsiglia.

Sul fronte internazionale, Johan Manzambi, una delle stelle dell'ultimo Mondiale, sembrava destinato al Newcastle.

A causa di un infortunio, il trasferimento non si concretizzerà; il giocatore si unirà invece all'Aston Villa, che dovrebbe versare circa 60 milioni di euro per il suo cartellino.

La strategia della Juventus per l'attacco

La Juventus, dopo la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic, sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Il club bianconero, con Giovanni Carnevali e Frederic Massara a capo delle operazioni di mercato, mantiene aperte varie piste. Riguardo a Sorloth, Carnevali ha dichiarato: “Le porte sono aperte, non solo per Sorloth, ma anche per molti giocatori”. Le trattative con l'Atletico Madrid sono state avviate positivamente, ma la differenza tra l'offerta della Juventus, ferma a 25 milioni di euro, e la richiesta minima dell'Atletico, pari a 30 milioni più bonus, resta da colmare. La dirigenza bianconera dovrà prendere una decisione sull'aumento della propria proposta per assicurarsi il centravanti norvegese.