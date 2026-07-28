Dopo settimane di intensa incertezza e un periodo di venti giorni segnato da continui cambi di rotta, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha ufficializzato le sue nuove guide tecniche. Roberto Mancini è stato nominato commissario tecnico della Nazionale italiana, affiancato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Una scelta che, secondo il presidente federale Giovanni Malagò, mira a riportare stabilità e un assetto più tradizionale alla squadra azzurra.

Giovanni Malagò ha motivato la decisione sottolineando l'urgenza e la convinzione nella scelta: “Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini”.

Questa nomina segna un ritorno a una figura già nota e apprezzata, con l'obiettivo dichiarato di riconnettersi con i successi dell'Europeo e superare le parentesi meno fortunate di Luciano Spalletti e Rino Gattuso.

Per il ruolo cruciale di direttore tecnico e presidente del Club Italia, Malagò ha individuato in Claudio Ranieri la figura ideale. Il presidente federale ha spiegato l'importanza di questa collaborazione: “Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct... Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte è Claudio Ranieri che da pochi minuti ha garantito al sottoscritto il suo impegno e sta arrivando dalla Calabria”. Ranieri, dunque, affiancherà Mancini in un ruolo di grande responsabilità.

Il percorso delle scelte federali

La decisione finale è giunta dopo aver esplorato diverse opzioni. Inizialmente, erano state valutate figure di spicco come Paolo Maldini e Leonardo, e si era persino accarezzata la suggestione di Pep Guardiola, sebbene queste ipotesi non si siano poi concretizzate. Anche il percorso che aveva portato a considerare Andrea Pirlo come possibile commissario tecnico si è interrotto. Malagò ha chiarito i motivi di tale interruzione, assumendosi la piena responsabilità: “Mi assumo la responsabilità di aver fermato l’iter della scelta di Andrea Pirlo. Avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui era testimonial però per tutta una serie di motivi e opportunità non me la sono sentita”.

Il presidente federale ha inoltre evidenziato la trasparenza e la disponibilità economica dei nuovi incaricati: “Mancini è una scelta di un tecnico di qualità, fatta dal presidente e penso in sintonia con il direttore tecnico”. Un apprezzamento per la scelta è giunto anche da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dileentti, che ha sottolineato la sintonia tra le figure tecniche coinvolte, evidenziando come la disponibilità economica di Mancini e Ranieri sia stata un fattore positivo nelle trattative.

Contesto federale e interrogativi futuri

La nomina di Mancini e Ranieri si inserisce in un momento particolarmente delicato per la Federazione. La FIGC è attualmente alle prese con un ricorso presentato dall’avvocato Renato Miele, che contesta i requisiti di eleggibilità del presidente federale Giovanni Malagò.

Su tale ricorso dovrà pronunciarsi la Procura federale, aggiungendo un elemento di incertezza al quadro dirigenziale.

Inoltre, il recente “caso Russia” e la gestione delle complesse trattative per la selezione del nuovo commissario tecnico hanno sollevato numerosi interrogativi sulla solidità della governance federale. Se da un lato la scelta di Roberto Mancini e Claudio Ranieri mira a riportare stabilità e continuità al movimento calcistico, dall'altro restano aperte alcune domande cruciali sul futuro del calcio italiano e sulla capacità della nuova dirigenza di affrontare eventuali offerte esterne più vantaggiose o nuove crisi impreviste.

La presentazione ufficiale di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi responsabili tecnici della Nazionale italiana è attesa per domani, con l'obiettivo primario di restituire fiducia e risultati al calcio nazionale.