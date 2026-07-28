Il mercato continua a regalare colpi di scena e indiscrezioni destinate a far discutere. La Juventus avrebbe mosso un primo passo concreto per Zion Suzuki, ma il Parma avrebbe già respinto la proposta bianconera, deciso a non fare sconti per il proprio portiere. Nel frattempo, in casa Roma emerge una clamorosa suggestione che porta a Nico Williams, mentre il Milan potrebbe aver cambiato i propri piani su Samuel Chukwueze dopo l'arrivo in panchina di Ruben Amorim.

Juventus, il Parma respinge la prima offerta per Suzuki: PSG e Chelsea restano in corsa

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Parma per Zion Suzuki. Un tentativo che, però, non avrebbe convinto il club emiliano, deciso a rispedire al mittente la proposta perché ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione del giocatore.

Romano non ha rivelato l'entità dell'offerta bianconera, ma da tempo il Parma valuta il portiere giapponese attorno ai 30 milioni di euro. Una richiesta che testimonia la fiducia del club nei confronti del classe 2002, protagonista di una crescita costante e ormai considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo.

La strada della Juventus, inoltre, si presenta in salita anche per la concorrenza internazionale: sulle tracce di Suzuki continuerebbero infatti a esserci Paris Saint-Germain e Chelsea, due società che dispongono di un importante potenziale economico e che potrebbero inserirsi concretamente nella corsa nelle prossime settimane. Alla Continassa, quindi, sarà necessario decidere se rilanciare oppure orientarsi definitivamente su altri obiettivi per la porta.

Roma, suggestione Nico Williams. Chukwueze convince Amorim e resta al Milan

Intanto, ai microfoni di Tele Radio Stereo, l'insider di mercato Stefano Casini ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardante la Roma. Secondo quanto riferito, a Trigoria sarebbe circolato il nome di Nico Williams come possibile rinforzo per la corsia mancina offensiva.

Un'ipotesi che avrebbe inevitabilmente acceso l'entusiasmo dei tifosi, ma che al momento appare estremamente complicata. L'esterno dell'Athletic Bilbao è infatti legato al club basco da un contratto in scadenza nel 2035, ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 60 milioni di euro e percepisce un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione. Numeri che rendono l'operazione molto difficile per le casse della Roma e che fanno apparire quella di Nico Williams più una suggestione che una trattativa realmente avviata.

Sul fronte Milan, invece, l'arrivo di Ruben Amorim starebbe modificando le gerarchie della rosa. Tra i giocatori che sembrano aver beneficiato del cambio in panchina ci sarebbe Samuel Chukwueze.

L'esterno nigeriano, rientrato in estate dopo il prestito al Fulham, starebbe convincendo il tecnico portoghese durante la preparazione e avrebbe scalato posizioni nelle gerarchie offensive. Per questo motivo, quello che fino a poche settimane fa sembrava un addio quasi scontato potrebbe trasformarsi in una permanenza, con il classe 1999 pronto a giocarsi le proprie carte sulla fascia sinistra nella nuova stagione rossonera.