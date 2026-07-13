La scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio sarà il risultato di una profonda riflessione e di un confronto condiviso tra Paolo Maldini e Leonardo. È quanto dichiarato da Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come la decisione sarà “intelligente” e frutto di un’attenta valutazione da parte delle due figure di spicco recentemente insediate nei ruoli chiave della Federcalcio. Questo annuncio segna un nuovo corso per la squadra azzurra, proiettandola verso un futuro di rinnovamento e ambizione.

Il nuovo assetto dirigenziale della Nazionale

Il calcio italiano si prepara a un’importante fase di rilancio con l’ufficializzazione di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. L’ex capitano rossonero ha siglato un contratto quadriennale che lo vedrà anche ricoprire la carica di presidente del Club Italia, conferendogli ampi poteri e responsabilità. Al suo fianco, in un ruolo strategico, è stato nominato Leonardo come advisor, garantendo un supporto consulenziale di alto profilo e una collaborazione stretta con Maldini.

L’annuncio di queste nomine è stato dato da Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, che ha descritto Maldini e Leonardo come “due facce della stessa medaglia”, evidenziando la sintonia e la visione comune che caratterizzeranno il loro operato.

Il progetto federale, ambizioso e lungimirante, è orientato ai prossimi grandi appuntamenti internazionali, con l’obiettivo primario di rilanciare la Nazionale e riportarla ai vertici del calcio mondiale dopo le sfide incontrate nelle ultime stagioni.

La cruciale scelta del nuovo commissario tecnico

La ricerca del nuovo commissario tecnico rappresenta ora la priorità assoluta e sarà interamente affidata a Paolo Maldini. Insieme a Leonardo, avrà il compito di individuare la figura più idonea a guidare la squadra azzurra, un ruolo di fondamentale importanza per il successo del progetto. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza e che sono oggetto di valutazione, figurano allenatori di comprovata esperienza e prestigio come Antonio Conte, Roberto Mancini e Stefano Pioli, profili capaci di infondere nuova energia e tattiche innovative.

Maldini, forte delle sue 126 presenze in Nazionale e di una significativa carriera da dirigente al Milan, dove ha contribuito a importanti successi, gode di pieni poteri decisionali in questa delicata fase. La sua profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale sarà cruciale. Leonardo, con un ricco passato da giocatore, dirigente e allenatore sia in Italia che all'estero, supporterà attivamente il processo decisionale in qualità di consulente, apportando la sua vasta esperienza e la sua visione strategica.

Questo nuovo corso della Nazionale si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento voluto dalla Federazione, che punta su figure di alto profilo e su una gestione condivisa delle scelte tecniche e strategiche. La decisione finale sul commissario tecnico è attesa nei prossimi giorni, un passo fondamentale per definire la rotta della squadra azzurra verso i futuri impegni internazionali.