Kylian Mbappé, capitano della nazionale francese, ha dedicato un sentito messaggio di addio a Didier Deschamps, che conclude la sua esperienza da CT dei Bleus dopo la finalina per il terzo posto contro l’Inghilterra. Il saluto è giunto tramite i canali social del fuoriclasse, un tributo al tecnico che ha guidato la squadra per quattordici anni.

Nel suo messaggio, Mbappé ha espresso rammarico per l'epilogo del ciclo: “Oggi è il tuo ultimo ballo. Tu che ci hai dato tanto. Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma abbiamo fallito”. Il capitano ha sottolineato la complessità di riassumere l'impatto di Deschamps: “Mettere in parole ciò che hai portato in 14 anni è molto difficile, tanto sei stato protagonista della rinascita di questa squadra”.

Ha aggiunto: “La gente non ha sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia se ne occuperanno”.

Il bilancio di un ciclo vincente

Didier Deschamps si congeda dalla panchina della Francia dopo un'era ricca di successi. Mbappé ha rimarcato la gratitudine personale e della squadra nei confronti del CT: “Grazie per avermi dato la possibilità e l’opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico più grande per così tanti anni. Mi sento privilegiato per aver potuto stare al fianco di una delle più grandi leggende del nostro Paese, e conservo solo ricordi splendidi di tutto ciò che abbiamo vissuto e realizzato insieme”. Il capitano ha concluso il suo tributo con un augurio per il futuro di Deschamps: “Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura, e ancora grazie per tutto ciò che hai dato a questa maglia che conta così tanto per noi”.

La partita per il terzo posto e il cammino ai Mondiali

L'ultima gara di Deschamps alla guida della Francia è la sfida per il terzo posto contro l'Inghilterra. Questa partita giunge dopo la delusione della semifinale, dove i Bleus sono stati superati dalla Spagna. La nazionale francese, sotto la guida di Deschamps, puntava alla medaglia di bronzo. Il percorso della Francia in questo Mondiale si è interrotto contro la Spagna, che ha avuto la meglio grazie alle reti decisive di Enzo e Lautaro Martínez. La finalina si disputa a Miami, segnando la conclusione di un ciclo importante per la nazionale francese e per il suo commissario tecnico.