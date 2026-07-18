Il Monza ha inaugurato la propria serie di amichevoli estive con una vittoria, superando la Pro Vercelli per 4-3. Il primo test stagionale, disputato al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello, ha visto la formazione guidata da Ivan Juric imporsi in un match dal ritmo vivace, nonostante il caldo intenso. La squadra brianzola ha mostrato una buona condizione fisica e una discreta varietà di soluzioni offensive, gettando le basi per la prossima sfida contro il Galatasaray.

Dopo alcune occasioni non concretizzate dai biancorossi, sono stati gli ospiti a sbloccare il risultato con la rete di Burruano.

La reazione del Monza non si è fatta attendere: all’undicesimo minuto, Van Koeverden ha siglato il pareggio con un colpo di testa che ha sorpreso il proprio portiere. Poco dopo, Colpani ha portato i padroni di casa sul 2-1 con un preciso mancino. Nella ripresa, mister Juric ha optato per ampie rotazioni, dando spazio a diversi elementi della rosa.

Secondo tempo ricco di emozioni

La Pro Vercelli ha trovato nuovamente il pareggio con una rasoiata di Rutigliano, ma il Monza ha prontamente reagito, riportandosi in vantaggio al cinquantasettesimo minuto con Forson. Al settantanovesimo, Petagna ha siglato il quarto gol per i biancorossi, consolidando il vantaggio. Gli ospiti, tuttavia, non si sono arresi e hanno accorciato le distanze all’ottantaquattresimo con un colpo di testa ravvicinato di Comi.

Nonostante il tentativo di rimonta piemontese, il risultato finale non è più cambiato, permettendo al Monza di festeggiare il primo successo della stagione estiva.

Prossimi appuntamenti e rosa a disposizione

Il prossimo impegno per la squadra di Juric è in programma venerdì 24 luglio, quando i brianzoli affronteranno il Galatasaray. Questa prestigiosa amichevole si disputerà alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria, e si inserisce nella terza edizione del “Summer Series Upper Austria”. Il Monza ha già ufficializzato ulteriori test estivi contro Aris FC e Padova. In vista della stagione di Serie A 2026-27, la rosa a disposizione di Juric vedrà sia rientri dai prestiti che nuovi innesti, con la potenziale aggregazione di giovani dalla Primavera. La preparazione è iniziata a Monzello, con visite mediche e test atletici.