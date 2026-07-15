La Juventus potrebbe rivoluzionare le corsie esterne con il solo Kalulu certo di continuare la sua esperienza torinese. Infatti, Andrea Cambiaso resta uno dei nomi più seguiti dalle società europee e la Vecchia Signora sta valutando eventuali alternative. Tra queste, spunta quella di Rafik Belghali che nonostante la retrocessione è stato uno dei punti di forza del Verona.

Si valuta Belghali sulla fascia, più complicata la pista Spence

L'esterno classe 2002 è stato uno dei migliori del Verona nella scorsa stagione ed anche al Mondiale ha offerto buone prestazioni e mostrato ampi margini di miglioramento soprattutto nella fase difensiva.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta valutando il terzino algerino in caso di cessione di Cambiaso e la valutazione tra i 10-12 milioni di euro potrebbe velocizzare un'eventuale trattativa. Infatti, al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già in fase di definizione ma di un interesse e sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Se Belghali potrebbe risultare un'operazione non troppo esosa dal punto di vista economico, più complicata è la pista che porta a Djede Spence che sta offrendo ottime prestazioni al Mondiale con l'Inghilterra e presenta una valutazione attorno ai 25-30 milioni di euro. L'ex esterno del Genoa è inoltre un obiettivo anche dell'Inter alla ricerca del sostituto di Dumfries.

Risale la candidatura di Vicario per la porta

Altro snodo da sciogliere per la Juventus è rappresentato dall'acquisto di un nuovo portiere. Michele Di Gregorio e Mattia Perin potrebbero lasciare Torino e la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a mister Spalletti un estremo difensore di grande spessore internazionale. Vista la resistenza dell'Aston Villa per il "Dibu" Martinez che resta il primo nome sulla lista, la Vecchia Signora potrebbe ritornare prepotentemente su Gugliemo Vicario, pronto a lasciare il Tottenham.

Il classe 96 ha vissuto una stagione complessa e vorrebbe ritornare in Italia per ritornare protagonista come fatto con la maglia dell'Empoli dove è riuscito a mostrare tutte le sue qualità come portiere ma anche come leader della retroguardia.

Gli Spurs, che non ritengono Vicario incedibile, chiedono una cifra vicina ai 15-18 milioni per lasciar partire il portiere italiano.

Sullo sfondo, resta in auge anche la candidatura di Zyon Suzuki. La valutazione del Parma si aggira sui 25-28 milioni, visto l'interesse di molti club inglesi per il numero uno del Giappone.