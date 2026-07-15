La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sul fronte attacco. Nonostante l'arrivo di Ekhator dal Genoa, il club bianconero vuole ulteriolmente puntellare il reparto offensivo a disposizione di mister Spalletti. Sono tanti i profili monitorati e tra questi ci sarebbe anche quello di Mateo Pellegrino, autore di una grande stagione con la maglia del Parma.

Pellegrino resta nel mirino, possibile inserimento di Miretti nell'affare

Dieci reti in Serie A ed un grande lavoro di sacrificio per la squadra; forza fisica ed una discreta tecnica. L'attaccante argentino classe 2001 ha mostrato buone qualità e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus è una delle società maggiormente interessate al 24enne e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con il Parma. Il club emiliano non fa sconti sul cartellino che si aggira attorno ai 25-30 milioni, visto l'interesse di molte società della Premier. La Juve, che non riesce a sbloccare il mercato in uscita, potrebbe così giocarsi la carta di Fabio Miretti che abbasserebbe la parte cash. I prossimi giorni potrebbero esser decisivi per dare una sterzata alla trattativa.

Oltre Pellegrino, la Vecchia Signora valuta anche altri nomi che però presenta una valutazione più elevata: restano in auge le candidature di Balogun e Oyarzabal, mentre più defilata la candidatura di Sorloth.

Le alternative a centrocampo: da Goretzka a Matic

La mediana è un altro reparto sotto osservazione con i soli Locatelli e Thuram sicuri di continuare la loro avventura in bianconero, salvo offerte fuori mercato soprattutto per il centrocampista francese. Ecco perchè la dirigenza è molto attiva e valuta varie alternative. Tra i nomi seguiti c'è quello di Leon Goretzka che da mesi è sul taccuino della Vecchia Signora. Il centrocampista tedesco, svincolatosi dal Bayern Monaco, vorrebbe continuare la sua esperienza in Europa così da essere ancora protagonista in qualche top team europeo. La Juve è molto attenta sul classe 95 ma deve fare i conti con altre società europee come il Milan. Il tedesco rappresenterebbe un colpo di altissimo livello e darebbe fisicità, qualità, duttilità e leadership ad un reparto fondamentale per il gioco di mister Spalletti.

Altro nome "low cost" ma di grande esperienza internazionale è quello di Nemanja Matic, sponsorizzato dal ds Carnevali dopo l'ottima stagione al Sassuolo. L'ex Roma e Manchester United potrebbe essere quella figura di riferimento dentro e fuori dal campo e la sua esperienza potrebbe risultare decisiva in partite dal grande spessore tecnico ed emotivo.