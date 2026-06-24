Andrea Cambiaso può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Complice la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il club bianconero potrebbe decidere di cedere uno dei suoi pezzi pregiati per finanziare il mercato in entrata. Tra i calciatori maggiormente richiesti sul mercato ci sarebbe proprio l'esterno italiano, finito nel mirino dell'Inter dopo il mancato approdo di Palestra.

L'Inter monitora Cambiaso per il dopo Dumfries

I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno dopo l'addio di Dumfries sbarcato al Real Madrid ma soprattutto dopo il mancato approdo di Palestra ormai vicinissimo a vestire la maglia del Chelsea.

Ecco perchè il nome di Andrea Cambiaso è rientrato prepotentemente nei radar dei Campioni d'Italia. Stando ad alcuni rumors, l'Inter potrebbe decidere di avvicinarsi alla richiesta di 30-35 milioni di euro da parte della Juventus, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 25-28 milioni di euro. Difficile l'inserimento di Davide Frattesi nella trattativa: il centrocampista italiano è nel mirino del Nottingham Forrest e l'Inter vorrebbe monitorare dalla sua cessione. Al momento non c'è una trattativa reali tra nerazzurri e bianconeri per Cambiaso, ma l'interesse c'è e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

L'eventuale addio del classe 2000 porterebbe la Juventus a ritornare sul fronte acquisti e completare le corsie esterne a disposizione di Luciano Spalletti.

Restano in auge le candidature di Udogie e Spence, mentre potrebbe complicarsi la pista che porta a Dodo della Fiorentina, visto il forte interesse della stessa Inter ma soprattutto del Napoli alla ricerca di un vice Di Lorenzo.

Idea Goretzka per la mediana

Altro calciatore molto apprezzato sul fronte mercato è Khephren Thuram. Il centrocampista classe 2001 è nel mirino di diverse società inglesi e del Paris Saint Germain che potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni per convincere la Juventus a cedere uno dei suoi pilastri. La Vecchia Signora e sopratttutto il ds Carnevali non vogliono farsi cogliere impreparati e valuta eventuali alternative.

Tra queste resiste la candidatura di Leon Goretzka, liberatosi dal Bayern Monaco e sicuramente una delle migliori opportunità a parametro zero.

Sull'esperto centrocampista tedesco ci sarebbe un forte interesse del Milan che come la Juve sta valutando varie alternative in caso di addio da parte di Rabiot.

Goretzka rappresenterebbe un grande colpo per il centrocampo della Juventus e darebbe fisicità, duttilità e leadership alla mediana a disposizione di Spalletti.