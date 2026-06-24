La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione sul fronte calciomercato. La società bianconera è molto attiva non solo sul fronte acquisti ma anche su quello delle uscite con diversi calciatori che potrebbero interrompere la loro avventura in quel di Torino. Tra questi c'è Michele Di Gregorio che sarebbe finito nel mirino del Bologna di Tedesco; il club rossoblù sarebbe interessato anche a Fabio Miretti e potrebbe così provare ad imbastire una doppia trattativa con la Vecchia Signora.

Il Bologna monitora Di Gregorio e Miretti

Partiamo dall'estremo difensore classe 97 che ha offerto prestazioni con alti e bassi e per questo motivo la dirigenza starebbe valutando offerte congrue da circa 15-18 milioni di euro.

Oltre ad alcune società inglesi, stando agli ultimi rumors anche il Bologna starebbe osservando la situazione. Tutto gira attorno al possibile addio di Ravaglia con mister Tedesco che vorrebbe un altro estremo difensore di spessore oltre Skorupzki. Di Gregorio è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza del club rossoblù e nelle prossime settimane potrebbe esserci degli sviluppi.

Il Bologna è interessato anche ad un altro calciatore della Vecchia Signora ovvero Fabio Miretti. Nonostante una buona seconda parte di stagione sotto la gestione Spalletti, il giovane centrocampista italiano non è tra gli intoccabili e con un'offerta attorno ai 15 milioni, la Juve potrebbe prendere in considerazione una sua cessione.

Oltre al Bologna, si registra l'interesse anche di Fiorentina e Genoa.

Possibile interesse del Lione per Openda

Altro reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti è quello offensivo. Dopo l'addio di Vlahovic, la dirigenza sta valutando la posizione di Jonathan David ma soprattutto di Lois Openda indiziato numero uno a lasciare Torino. L'attaccante belga ha tanti estimatori in giro per l'Europa e soprattutto in Francia. Stando alle ultime notizie, il Lione di Fonseca sarebbe sulle sue tracce e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con il club bianconero. La Juve spera in una cessione a titolo definitivo attorno ai 30-35 milioni di euro ma anche una formula con prestito oneroso ed un eventuale obbligo di riscatto, potrebbe avvicinare le parti.

Al momento non si può parlare di una trattativa già ben avviata ma di un sondaggio da parte della società francese che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto.

Con l'eventuale cessione di Openda, la Vecchia Signora potrebbe acquistare anche più di un attaccante. Diversi i nomi sul tavolo: da Kolo Muani, valutato 40 milioni dal Psg, passando per Sorloth che l'Atletico valuta 30 milioni fino ad arrivare a Pellegrino del Parma il cui cartellino si aggira attorno ai 25 milioni.