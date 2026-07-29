Il futuro di Michele Di Gregorio è sempre più in bilico. Il classe 97 potrebbe lasciare la Juventus che è alla ricerca di un nuovo portiere di spessore internazionale. Le pretendenti non mancano con diversi club sulle sue tracce. In particolare, ci sarebbe un sondaggio dell'Arsenal che avrebbe proposto uno scambio con l'inserimento del cartellino di Kepa per sbloccare la trattativa.

L'Arsenal monitora Di Gregorio

I Gunners sono alla ricerca di un portiere che possa svolgere il ruolo di vice Raya; un estremo difensore affidabile e dotato di una buona tecnica nell'impostazione.

Stando alle ultime notizie, uno dei profili selezionali dalla dirigenza inglese sarebbe proprio quello del 29enne portiere bianconero. La Juve non fa però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro; per abbassare le pretese economiche della Vecchia Signora, l'Arsenal vorrebbe inserire il cartellino di Kepa Arrizabalaga come parziale contropartita tecnica. Al momento, i bianconero avrebbero rifiutato lo scambio vista la volontà di monetizzare dalla cessione dell'ex Monza e scegliere il nuovo portiere con calma. La situazione potrebbe però svilupparsi nei prossimi giorni.

Con la sempre più probabile cessione di Di Gregorio, il club bianconero avrebbe la possibilità di acquistare un nuovo estremo difensore.

Diversi i nomi sul taccuino del ds Carnevali: dal "Dibu" Martinez, passando per Suzuki e Carnesecchi, fino ad arrivare a piste "low-cost" come De Gea e Vicario.

Si valuta la candidatura di Hojbjerg per la mediana

Anche il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti. Infatti, sono in bilico le posizioni di diversi calciatori come Koopmeiners, Miretti e Douglas Luiz. Inoltre, si attende di capire sviluppi sul futuro di Khephren Thuram che potrebbe partire di fronte ad un'offerta vicina ai 50 milioni di euro. Per questo motivo, la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per puntellare la mediana e tra questi resta viva la candidatura di Pierre-Emile Hojbjerg che potrebbe lasciare il Marsiglia in questa finestra di mercato.

Il danese classe 95, già accostato a diversi club italiani nelle precedenti sessioni di mercato, vorrebbe provare una nuova esperienza per giocare in un top club. La Juve è alla finestra e starebbe valutando se impostare una trattativa con l'OM che chiede una cifra vicina ai 20 milioni per la cessione del 30enne mediano.

L'arrivo di Hojbjerg rappresenterebbe un colpo importante per il centrocampo a disposizione di mister Spalletti. Leadership, tecnica, fisicità e soprattutto duttilità nel ricoprire tutti i ruoli della mediana.