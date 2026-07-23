Rebus portiere in casa Juventus. Michele Di Gregorio e Mattia Perin potrebbero lasciare Torino ed è per questo che la dirigenza bianconera è alla ricerca di nuovo estremo difensore che possa rispecchiare le caratteristiche richieste da mister Spalletti. Oltre al "Dibu" Martinez e Vicario, la Vecchia Signora continua a monitorare Marco Carnesecchi, numero uno dell'Atalanta.

Si continua a monitorare Carnesecchi

Il classe 2000 è sicuramente uno dei migliori portieri del campionato italiano ed il suo costante rendimento conferma l'interesse di molti top club europei.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione e testando il terreno per intavolare una trattativa concreta. Un'affare che però è molto difficile da perseguire, vista la volontà dell'Atalanta di trattenere il suo numero uno considerato perno centrale del nuovo progetto targato Maurizio Sarri. Solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 45-50 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare; una cifra che al momento la Vecchia Signora non può spendere e che potrebbe ricavare solo dalle cessioni di calciatori in esubero o di qualche addio illustre come quelli di Thuram e Bremer.

Se la pista Carnesecchi resta "economicamente importante", meno faticoso potrebbe essere l'arrivo di Gugliemo Vicario che resta uno dei nomi sul taccuino del direttore Carnevali.

Il portiere italiano, ormai fuori dal progetto Tottenham, ha una valutazione vicina ai 18 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto ai 50 richiesti dalla Dea per Carnesecchi. Sull'ex Empoli, c'è però anche l'interesse del Napoli che potrebbe giocarsi la carta Milinkovic-Savic per sbloccare la trattativa con gli Spurs.

Nuova offerta per Vlahovic, proposto un ingaggio da 6 milioni

La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe non esser finita. Nonostante la scadenza del contratto avvenuta lo scorso giugno, il serbo resta uno dei nomi nella lista bianconera per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo gradirebbe il ritorno del numero nove e questi mesi hanno rimarcato questo aspetto.

Stando ad alcuni rumors, la Vecchia Signora avrebbe proposto un ingaggio da circa 6 milioni di euro che però va ancora a scontrarsi con la richiesta di 7 più bonus da parte dell'entourage del calciatore. Una richiesta che però è diminuita rispetto a quella iniziale di 10, che ad ora nessun club avrebbe offerto. La distanza tra domanda ed offerta resta, ma non è più così incolmabile.

Oltre alla situazione Vlahovic, la Juve continua a tenere sotto osservazione il profilo di Mateo Pellegrino, valutato 25 milioni di euro dal Parma. Sull'attaccante argentino si registra l'interesse della Roma alla ricerca di un vice Malen, e della Fiorentina in caso di partenza da parte di Kean.