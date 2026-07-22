Khephren Thuram è uno dei pezzi pregiati del calciomercato della Juventus. Il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino così da finanziare il mercato in entrata e completare l'organico a disposizione di Luciano Spalletti. Le pretedenti non mancano: da alcune big di Premier, passando per la Roma, fino ad arrivare al Milan che in caso di alcune cessioni come quelle di Fofana e Loftus-Cheek, potrebbe dare l'assalto al mediano bianconero.

Il Milan monitora Thuram

Nonostante una stagione complicata per i bianconeri, il classe 2005 è stato uno degli elementi di maggior continuità ed ha attirato l'interesse di molti club europei.

Stando alle ultime notizie, il Milan starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità di un'eventuale trattativa. La Juve non ritiene Thuram incedibile ma non farà sconti sul cartellino che si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro; per imbastire un affare concreto, il Diavolo dovrà effettuare delle cessioni importanti in mediana: da Fofana a Loftus-Cheek, fino ad arrivare a Ricci e Jashari che interessano ad alcuni club italiani come Atalanta e Fiorentina. Tramite queste cessioni, i rossoneri potrebbero così arrivare alla cifra richiesta dalla Juve e completare il centrocampo a disposizione di Amorim. Al momento però si può parlare di un sondaggio, di un'idea da parte del Milan che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane di mercato.

Oltre Thuram, la Vecchia Signora deve valutare le posizioni di altri centrocampisti come Fabio Miretti, obiettivo del Bologna e valutato attorno ai 15 milioni, Teun Koopmeiners che potrebbe esser ceduto per una cifra attorno ai 28-30 milioni di euro, e Douglas Luiz che potrebbe restare in rosa in caso di offerte congrue.

Bologna e Monza su Rugani

Oltre al centrocampo, anche la difesa potrebbe subire delle modifiche importanti. In attesa di capire il futuro di Bremer, altri calciatori potrebbero lasciare Torino a cominciare da Daniele Rugani che non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Dopo la parentesi non fortunatissima alla Fiorentina, il centrale italiano potrebbe intraprendere una nuova avventura per giocare con continuità.

Sulle sue tracce ci sarebbero Bologna e Monza. I rossoblù sono alla ricerca di un sostituto di Lucumì sempre più vicino alla partenza mentre il neo promosso Monza è alla ricerca di una figura d'esperienza per puntellare il reparto arretrato a disposizione di Juric. A differenza delle altre sessioni di mercato, la Juve punta ad una cessione a titolo definitivo.

Discorso simile anche per Federico Gatti che resta in uscita. Il classe 98, valutato attorno ai 25 milioni, resta un obiettivo del Napoli dopo l'infortunio di Buongiorno. Infine, Juan Cabal che potrebbe lasciare Torino ed approdare al Besiktas di Vincenzo Italiano.