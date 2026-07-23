Puntellare l'organico con acquisti di alto spessore internazionale. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che lavora attivamente sul fronte calciomercato così da rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Per la trequarti, uno dei nomi maggiormente apprezzati dalla dirigenza e dal tecnico di Certaldo è quello di Bruno Fernandes che potrebbe lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato.

La Juve guarda in casa United, si monitora Bruno Fernandes

Nonostante un ruolo da protagonista nella formazione di Carrick ed un legame importante con la città, il centrocampista portoghese potrebbe lasciare Old Trafford e provare una nuova esperienza.

Infatti, tra i Red Devils e l'entourage del calciatore non si è ancora trovata la quadra per il rinnovo del contratto che scade nel giugno 2027. Stando alle ultime notizie, la Juve potrebbe approfittare di questa fase di stallo per valutare di intavolare una trattativa concreta. Al momento non si può parlare di un affare reale ma di un'idea da parte dei bianconeri che in caso di mancato accordo United-Fernandes, potrebbe prendere corpo.

Il classe 94 sarebbe un colpo a cinque stelle per la Vecchia Signora e rinforzerebbe in maniera sensibile la trequarti bianconera. Il fantasista portoghese si sposerebbe benissimo con il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, andando a ricoprire il ruolo di trequarti e dando fantasia e qualità all'intero sistema di gioco.

All'occorrenza può occupare anche il ruolo di play davanti alla difesa e di mezz'ala in caso di passaggio ad un eventuale 4-3-3.

Idea Atubolu per la porta

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un nuovo estremo difensore viste le prestazioni in chiaroscuro da parte di Michele Di Gregorio. Viste le difficoltà per il "Dibu" Martinez e la richiesta di 50 milioni di euro dell'Atalanta per Carnesecchi, la dirigenza bianconera valuta eventuali alternative tra cui quella che porta a Noah Atubolu, estremo difensore tedesco in forza al Friburgo. Il classe 2002 ha disputato 34 partite tra tutte le competizioni ed ha contribuito all'ottima stagione del Friburgo che non ha centrato per poco la vittoria in Europa League, ma si sta confermando ad alti livelli in patria.

La Juve sta osservando la situazione e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta per il 24enne tedesco, la cui valutazione si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro.

Una valutazione simile la fa anche il Tottenham per Gugliemo Vicario, ormai fuori dal progetto del Tottenham targato De Zerbi, e che per questo potrebbe ritornare in Italia. Sul portiere italiano, resta vivo l'interesse del Napoli di Max Allegri.