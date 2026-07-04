Lionel Messi ha raggiunto un nuovo, storico traguardo: è ora il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo, grazie alla doppietta messa a segno contro l’Austria ai Mondiali 2026. Questo primato coincide con l'uscita di un graphic novel a lui dedicato, intitolato ‘Lionel Messi, The Graphic Novel’. Il volume è firmato dalle sorelle slovacche Zuzana e Ivana Jancová e pubblicato da Gremese Editore.

Il volume, che si estende per 120 pagine a colori, ripercorre le tappe fondamentali della vita e carriera di Messi. Dagli esordi nei campetti di Rosario al trasferimento alla Masia, dall'ascesa al Barcellona sotto la guida di Pep Guardiola alle sfide con la nazionale argentina, fino ai più recenti passaggi al Paris Saint-Germain e all’Inter Miami, il fumetto offre un ritratto esaustivo del fuoriclasse.

Un racconto educativo e ispirazionale

Le autrici hanno posto l'accento sul valore educativo della loro opera, illustrando come Messi abbia affrontato e superato significative difficoltà fin dall'infanzia, inclusi problemi di salute come la diagnosi di deficit dell’ormone della crescita. L'obiettivo del graphic novel è ispirare i giovani lettori, mostrando come ogni ostacolo possa essere trasformato in un'opportunità di crescita personale. La narrazione visiva e l'apprendimento informale sono gli strumenti scelti per veicolare un messaggio positivo.

Strutturato come un vero e proprio romanzo di formazione, il libro narra il percorso umano e professionale del calciatore, alternando i grandi successi, come la vittoria del Mondiale e gli otto Palloni d’Oro, a momenti di sfida e resilienza.

La storia di Messi è così resa accessibile sia agli appassionati di calcio sia a chi si avvicina per la prima volta alla sua figura tramite il linguaggio del fumetto.

Il nuovo record e la narrazione biografica

Il recente primato di Messi, che con 18 reti ha superato Miroslav Klose diventando il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo, aggiunge un ulteriore capitolo alla sua straordinaria carriera. La pubblicazione del graphic novel, in stretta concomitanza con questo traguardo, offre una prospettiva inedita sul campione, esplorando non solo i suoi trionfi sportivi ma anche le sfide personali che ne hanno forgiato il carattere e la determinazione.

Per le sorelle Jancová, al loro debutto internazionale, il progetto rappresenta un'opportunità unica di narrare la storia di una delle figure più influenti del calcio contemporaneo.

Attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente, il volume si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, inserendosi nel filone delle opere che utilizzano la narrazione disegnata per avvicinare i giovani lettori ai grandi protagonisti dello sport mondiale.