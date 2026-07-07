L'arrivo di Frederic Massara nella nuova struttura dirigenziale della Juventus potrebbe incidere non soltanto sull'organigramma, ma anche sulle strategie di mercato del club bianconero. L'ex direttore sportivo della Roma avrebbe già iniziato a confrontarsi con Giovanni Carnevali su alcuni profili ritenuti funzionali al nuovo progetto tecnico e fra questi spunterebbe Theo Hernandez. Nel frattempo il Milan si prepara a sfoltire la rosa dopo gli ultimi acquisti, mentre la Roma potrebbe ricevere un importante assist nella corsa a Mason Greenwood grazie alle mosse dell'Atletico Madrid.

Massara rilancia Theo Hernandez: tutto dipende dal futuro di Cambiaso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Frederic Massara avrebbe già individuato alcuni nomi da proporre alla dirigenza della Juventus e tra questi figurerebbe anche Theo Hernandez. L'esterno francese, oggi in forza all'Al-Hilal, era già stato accostato ai bianconeri in passato e potrebbe tornare d'attualità nel corso di questa sessione estiva. Il classe 1997 è legato al club saudita da un contratto valido fino al 2028 e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. L'eventuale operazione sarebbe però strettamente collegata al futuro di Andrea Cambiaso. Il laterale italiano continua infatti a essere tra i principali indiziati a lasciare la Continassa e soltanto una sua cessione libererebbe lo spazio tecnico ed economico necessario per tentare l'affondo su Theo Hernandez.

Il Milan valuta la cessione di Tomori, Atletico Madrid fuori dalla corsa a Greenwood

Dopo aver chiuso gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan sarebbe pronto a concentrarsi sulle uscite. Tra i giocatori che potrebbero salutare i rossoneri c'è Fikayo Tomori, già vicino alla cessione durante la sessione invernale di mercato. L'arrivo di nuovi rinforzi in difesa potrebbe ridurre ulteriormente il suo spazio e, qualora nelle prossime settimane dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro, la dirigenza sarebbe pronta a prendere in considerazione una sua partenza.

Novità anche sul fronte Mason Greenwood. L'esterno offensivo del Marsiglia, seguito con decisione dalla Roma, sarebbe stato uno degli obiettivi dell'Atletico Madrid.

Il club spagnolo, però, avrebbe deciso di cambiare strategia, concentrando i propri sforzi su Lee Kang-In. L'accordo con il Paris Saint-Germain sarebbe ormai a un passo sulla base di un'operazione da circa 40 milioni di euro. Se la trattativa dovesse andare in porto, l'Atletico abbandonerebbe, almeno momentaneamente la corsa a Greenwood, lasciando così alla Roma una concorrente in meno nella trattativa per il talento inglese.