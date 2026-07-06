L'avventura di Javier Aguirre sulla panchina del Messico si conclude con un passo indietro. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra negli ottavi di finale del Mondiale, il commissario tecnico ha annunciato le dimissioni, assumendosi tutte le responsabilità dell'eliminazione e salutando una nazionale che ha guidato in tre diverse edizioni della Coppa del Mondo.

"I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono"

Al termine della sfida dell'Azteca di Città del Messico, Aguirre ha affidato ai giornalisti un messaggio carico di amarezza.

"Il sogno è finito, ma siamo vicini ai grandi.

I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono. Io ho perso la partita".

Pochi istanti dopo, il tecnico ha ufficializzato il proprio addio alla nazionale.

"Queste cinque partite sono state indimenticabili. Dico addio alla nazionale e me ne vado con grande orgoglio".

Tre Mondiali da commissario tecnico

Con Aguirre in panchina, il Messico ha conquistato per tre volte la qualificazione alla fase finale di un Mondiale. La prima risale all'edizione del 2002 in Corea del Sud e Giappone, conclusa con l'eliminazione agli ottavi contro gli Stati Uniti. Nel 2010, in Sudafrica, il cammino del Tricolor si fermò ancora agli ottavi, questa volta per mano dell'Argentina.

Anche il Mondiale del 2026 si è concluso allo stesso punto del torneo, con la sconfitta contro l'Inghilterra che ha posto fine all'avventura della nazionale messicana.

Tocca a Rafa Márquez

A raccogliere l'eredità di Aguirre sarà il suo vice, Rafa Márquez, storico ex difensore del Barcellona e della nazionale messicana.

Il tecnico uscente ha espresso piena fiducia nel suo successore.

"L'ho avuto come giocatore e ora come collega. È più che qualificato. Ci sono state parole di gratitudine, di disponibilità; sarò sempre lì per qualsiasi cosa gli serva. È una persona di valore, un grande allenatore, lo vedrete. Spero che faccia meglio".

Si chiude la fase messicana del Mondiale

Con la sfida tra Messico e Inghilterra termina anche il programma del Mondiale disputato sul territorio messicano. Da questo momento in poi tutte le partite della fase finale della competizione si giocheranno negli Stati Uniti.