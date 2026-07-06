La stagione del Monza ha preso ufficialmente il via con il raduno della squadra presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello. Da oggi, i biancorossi si sottopongono ai test fisici e alle visite mediche di rito, avviando così il ritiro estivo in preparazione del prossimo campionato di Serie A. Dopo la recente promozione, la squadra inizia un nuovo ciclo tecnico, affidando le proprie speranze a Ivan Juric. Il tecnico croato è subentrato dopo l'addio di Paolo Bianco e una travagliata risoluzione contrattuale che ha caratterizzato le ultime settimane.

Il nuovo staff tecnico e la preparazione atletica

Ivan Juric, tecnico croato, assume la guida del Monza con il supporto del vice Matteo Paro, suo collaboratore fidato dal 2017. Lo staff tecnico si completa con Pedro Cavalcanti, Stjepan Ostojic e la conferma di Riccardo Terrinoni, già presente nella passata stagione biancorossa. La preparazione fisica, un aspetto tradizionalmente curato dal tecnico croato, sarà affidata a Paolo Barbero e Giovanni Scampini, che affiancheranno i confermati Marco Vago e Agostino Crocco. Per la preparazione specifica dei portieri è stato scelto Valerio Fiori, ex Milan, coadiuvato da Gian Mario Petrelli. La parte analitica delle prestazioni rimarrà sotto la responsabilità di Carlo Rimoldi, match analyst del club.

Infine, lo staff sanitario sarà diretto dalla dottoressa Chiara Airoldi, professionista con significative esperienze maturate in club come Como, Atalanta U23 e Lecco.

Il calendario delle amichevoli e gli obiettivi stagionali

Il Monza ha già ufficializzato il calendario dei test estivi, fondamentali per valutare la squadra in vista dell'imminente inizio della Serie A. Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 luglio, quando i biancorossi affronteranno la Pro Vercelli al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello. Successivamente, venerdì 24 luglio, è in programma un prestigioso incontro internazionale contro il Galatasaray a Lienz, in Austria, con fischio d'inizio alle ore 20. La serie di amichevoli proseguirà giovedì 30 luglio, con il ritorno a Monzello per sfidare l'Aris FC, formazione di Salonicco che milita nella massima divisione greca, alle ore 18.

Ad inaugurare il mese di agosto, infine, è previsto un ulteriore test contro il Padova, in programma una settimana prima dell'esordio ufficiale del Monza nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Avellino.

L'obiettivo primario della società è integrare al meglio i nuovi innesti con i giocatori già presenti in rosa, migliorare la condizione atletica generale e testare la compattezza del gruppo. Questi passaggi sono cruciali per affrontare con la massima preparazione la nuova stagione in Serie A, sotto la guida del tecnico Juric e con il supporto di uno staff tecnico rinnovato e consolidato, ponendo le basi per un progetto ambizioso.