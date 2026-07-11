L'Inter dovrà attendere ancora prima di poter ufficializzare l'arrivo di Anan Khalaili. Il trasferimento dell'esterno israeliano dall'Union Saint-Gilloise, ormai definito da giorni, ha subito un improvviso rallentamento dopo le visite per l'idoneità sportiva.

L'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha infatti richiesto ulteriori accertamenti clinici per il giocatore 21enne, congelando momentaneamente il suo tesseramento da parte dell'Inter.

Il Coni chiede approfondimenti: ufficialità rinviata

Khalaili aveva completato il consueto iter delle visite mediche a Milano, ma il passaggio decisivo legato all'idoneità sportiva non si è concluso con il via libera atteso.

Il Coni ha disposto nuovi esami specialistici, che saranno effettuati tra lunedì 13 e martedì 14 luglio.

Fino al completamento degli accertamenti, l'Inter non potrà depositare il contratto né procedere con l'annuncio ufficiale del classe 2004. Al momento non sono stati resi noti i motivi specifici della richiesta di ulteriori controlli, anche per ragioni di riservatezza sanitaria.

Inter fiduciosa, ma il mercato resta in sospeso

Nella società interista filtra, comunque, un prudente ottimismo. Il club segue da vicino l'evolversi della situazione, confidando che i nuovi accertamenti possano concludersi positivamente e consentire di completare senza ulteriori ostacoli l'operazione.

Le prossime giornate saranno quindi determinanti per capire se si tratta soltanto di uno stop precauzionale oppure se emergeranno elementi tali da compromettere definitivamente il buon esito dell'affare.

Un investimento importante per il futuro nerazzurro

L'Inter aveva raggiunto un'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di circa 25 milioni di euro più bonus per assicurarsi uno dei giovani esterni più interessanti del panorama europeo. Per Khalaili è già pronto un contratto quinquennale fino al 2031, con un ingaggio di circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come un tassello fondamentale per rinforzare le corsie esterne e rappresenta uno degli investimenti più rilevanti della campagna acquisti estiva.

Attesa per il verdetto definitivo

L'esito dei nuovi controlli medici sarà decisivo per il futuro dell'operazione. Solo dopo il via libera dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni l'Inter potrà procedere con il tesseramento e ufficializzare l'arrivo di Khalaili.

Fino ad allora, il trasferimento resta in sospeso. La società nerazzurra continua ad attendere con fiducia, nella speranza che il rinvio si riveli soltanto un passaggio burocratico destinato a concludersi positivamente nei prossimi giorni.