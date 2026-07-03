La giornata del 3 luglio ai Mondiali si preannuncia ricca di emozioni e momenti decisivi, con tre incontri cruciali che chiuderanno il quadro degli ottavi di finale. Le squadre protagoniste di queste sfide saranno l'Argentina, Capo Verde, la Colombia, il Ghana, l'Australia e l'Egitto. I pronostici delineano scenari interessanti, ma non escludono la possibilità di sorprese che potrebbero riscrivere le aspettative.

Argentina e Colombia: la corsa ai quarti con i favori del pronostico

L’Argentina, attuale campione in carica, si prepara ad affrontare Capo Verde in una sfida che la vede nettamente favorita.

La squadra sudamericana è attesa per una prestazione dominante e una vittoria convincente, con Lionel Messi indicato come il principale protagonista. Le previsioni suggeriscono un successo argentino con un risultato netto, e si prevede che Messi possa andare nuovamente a segno. Il portiere di Capo Verde, Vozinha, sarà probabilmente chiamato a un grande lavoro, con stime che indicano almeno quattro interventi decisivi. Questa partita si terrà alle ore 18:00 italiane.

Successivamente, alle ore 21:30 italiane, sarà il turno di Colombia e Ghana. Anche in questo incontro, i pronostici pendono decisamente a favore della formazione sudamericana. La Colombia è data per vincente, e James Rodríguez è atteso come l'uomo chiave, capace di creare numerose occasioni da gol per i suoi compagni.

Nonostante il chiaro favore dei pronostici, il Ghana è riconosciuto come una squadra ostica e determinata, che potrebbe rendere la partita più combattuta e imprevedibile del previsto. Gli analisti, per questa specifica sfida, prevedono un match con meno di quattro gol complessivi, suggerendo una gara tattica e potenzialmente bloccata.

Australia-Egitto: equilibrio e il sogno africano

Il primo incontro della giornata, con fischio d'inizio alle ore 14:00 italiane, vedrà opposte l'Australia e l'Egitto. Si prospetta un match estremamente equilibrato, dove un pareggio nei tempi regolamentari è una possibilità concreta. In tal caso, la qualificazione dell’Egitto potrebbe decidersi ai calci di rigore, aggiungendo un ulteriore livello di tensione.

Mohamed Salah è atteso come la figura centrale della sua squadra, con previsioni che indicano almeno due tiri in porta. La partita, inoltre, potrebbe essere caratterizzata da un numero elevato di cartellini, a testimonianza dell'intensità e dell'agonismo in campo. Gli esperti del settore suggeriscono che l'Egitto sia leggermente favorito in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari.

Aspettative e il cammino verso i quarti di finale

Queste sfide non solo chiudono la fase degli ottavi di finale, ma promettono anche grande spettacolo e tensione, con le squadre africane pronte a inseguire la storia, cercando la loro prima vittoria in un turno a eliminazione diretta, e le favorite sudamericane decise a confermare le attese.

Le quote per la vittoria dell'Argentina sono estremamente basse, riflettendo il suo status di super favorita, mentre Capo Verde è considerata una delle maggiori outsider della giornata, con la possibilità di una sorpresa. Lionel Messi, già autore di sei reti nel torneo, è il principale candidato a incrementare ulteriormente il suo bottino personale. Le attese per queste decisive partite sono altissime, con i tifosi di calcio di tutto il mondo pronti a vivere una giornata indimenticabile, che potrebbe regalare nuovi protagonisti e risultati inattesi, definendo così il quadro completo delle squadre che accederanno ai quarti di finale del torneo.