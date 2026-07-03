Il mercato continua a intrecciarsi con le vicende contrattuali e con le strategie delle big di Serie A. In casa Roma tiene banco la situazione legata a Gianluca Mancini, il cui rinnovo sarebbe entrato in una fase di stallo dopo un cambio di rotta della dirigenza giallorossa. Una situazione che l'Inter starebbe seguendo con attenzione. Nel frattempo la Juventus ha ufficializzato il suo primo vero colpo dell'estate, Jeff Ekhator, anche se Luciano Spalletti nutrirebbe ancora qualche dubbio sul giovane attaccante arrivato dal Genoa.

Mancini-Roma, il rinnovo si allontana: l'Inter resta alla finestra

Secondo quanto riferito dal giornalista Jonathan Calò ai microfoni di Te la do Io Tokyo, tra la Roma e Gianluca Mancini sarebbero cambiate le condizioni che avrebbero dovuto portare al prolungamento del contratto del difensore. Al centrale e al suo procuratore, Giuseppe Riso, sarebbero infatti state prospettate determinate condizioni per il rinnovo dalla vecchia gestione che il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico non avrebbe intenzione di confermare.

Tra le parti si sarebbe così creato un momento di stallo, con la trattativa entrata in una fase interlocutoria che potrebbe riaprire scenari di mercato. A monitorare con particolare attenzione la situazione ci sarebbe l'Inter, da tempo estimatrice del difensore toscano.

I nerazzurri avrebbero già provato ad avvicinarsi al giocatore mettendo sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro, proposta respinta dalla Roma. Qualora, però, l'intesa per il rinnovo continuasse a non arrivare, non è escluso che il club milanese possa tornare alla carica nelle prossime settimane.

La Juventus punta su Ekhator, ma Spalletti resta prudente

Intanto, a Torino è arrivata l'ufficialità del primo vero acquisto estivo della Juventus. Jeff Ekhator lascia il Genoa e si trasferisce in bianconero per un'operazione dal valore complessivo di 18 milioni di euro. Il giovane attaccante è stato scelto per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti, che avrebbe accolto con favore il suo arrivo.

Secondo quanto filtra dall'ambiente bianconero, tuttavia, il tecnico toscano manterrebbe anche qualche riserva sul classe 2006. I dubbi riguarderebbero soprattutto la capacità del giovane di reggere il peso di una piazza esigente come quella juventina e di imporsi, a soli 19 anni, in un campionato intenso e fisicamente impegnativo come la Serie A. La società crede nel suo potenziale, ma la crescita del talento italiano potrebbe richiedere tempo prima di trasformarsi in un rendimento continuo ad alti livelli.