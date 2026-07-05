Folarin Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti, potrà regolarmente scendere in campo nell'ottavo di finale dei Mondiali contro il Belgio, in programma a Seattle martedì prossimo. La Disciplinare della FIFA ha infatti inflitto a Balogun un turno di squalifica con la condizionale, sospesa per un anno di prova, dopo l'espulsione con rosso diretto rimediata nei sedicesimi di finale vinti contro la Bosnia. Nonostante il fallo giudicato grave dall'arbitro dopo revisione al VAR, l'attaccante sarà a disposizione per la sfida decisiva.

L'espulsione e la decisione della FIFA

L'espulsione di Balogun era avvenuta durante la vittoria degli Stati Uniti contro la Bosnia, a seguito di un intervento in cui il suo piede aveva colpito la gamba di un difensore avversario. L'episodio, rivisto al VAR, aveva inizialmente comportato l'espulsione diretta e una sospensione automatica. La Disciplinare FIFA ha però adottato una soluzione inedita, sospendendo la squalifica e consentendo la presenza dell'attaccante contro il Belgio.

La decisione ha suscitato reazioni significative, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, con tifosi e rappresentanti istituzionali che avevano richiesto una revisione del provvedimento. La FIFA ha quindi optato per l'applicazione della condizionale, rendendo Balogun disponibile per l'importante partita degli ottavi.

Il percorso degli Stati Uniti e il ruolo di Balogun

Gli Stati Uniti accedono a questa fase del torneo dopo aver vinto il proprio girone, con otto reti e sei punti, il miglior risultato di sempre nella fase a gruppi. Balogun si è distinto come miglior marcatore della squadra, con tre gol, eguagliando il record di Landon Donovan per il secondo maggior numero di reti segnate da un americano in una singola edizione dei Mondiali. L'attaccante ha contribuito in modo decisivo a ogni partita, rivelandosi fondamentale per il cammino della squadra.

La sfida contro il Belgio rappresenta un'opportunità storica: in caso di vittoria, gli Stati Uniti raggiungerebbero i quarti di finale per la prima volta dal 2002.

Il vincitore di questa partita affronterà la Spagna o il Portogallo nel turno successivo. La presenza di Balogun, resa possibile dalla sospensione condizionale della squalifica, si preannuncia fondamentale per le ambizioni della nazionale statunitense in questa edizione dei Mondiali.