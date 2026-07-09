La capitale francese, Parigi, si prepara a una serata di alta tensione in vista dell'atteso quarto di finale dei Mondiali di calcio che vedrà contrapporsi Francia e Marocco. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza straordinaria, con la città blindata e una presenza massiccia delle forze dell'ordine. Questa partita, considerata ad alto rischio per l'ordine pubblico, ha spinto i servizi di informazione e la polizia a diramare circolari e note di allerta, evidenziando la possibilità di potenziali disordini.

La sfida è stata ufficialmente classificata come "a rischio aumentato" a causa del suo carattere di eliminazione diretta e della significativa posta in palio: la qualificazione alle semifinali del torneo.

Le preoccupazioni maggiori riguardano i possibili "raduni nelle piazze e nelle strade, con uso di mezzi pirotecnici, quale che sia il risultato dell’incontro". Le forze dell'ordine hanno inoltre specificato che "il rischio appare più alto nel caso di vittoria del Marocco, tenendo conto dell’importanza simbolica di una qualificazione di tale portata e della propensione dei tifosi marocchini a celebrarla in modo visibile e movimentato".

Massima allerta e dispiegamento di forze

Per garantire la massima sicurezza e prevenire qualsiasi turbativa, è stata decisa la chiusura completa di Place de l’Étoile, l'area attorno all’Arco di Trionfo. Saranno schierati non meno di 5.000 tra poliziotti e gendarmi in tutta la città.

Una particolare vigilanza sarà esercitata sui luoghi di culto, spesso bersaglio durante episodi di disordine, e sulle installazioni in fase di preparazione per la sfilata della festa nazionale del 14 luglio. Le autorità hanno altresì segnalato la potenziale presenza di "gruppi di hooligan affiliati all’estrema destra" e la necessità di monitorare attentamente sia le manifestazioni di gioia che quelle di delusione che potrebbero scaturire dall'esito della partita.

Prevenzione dei disordini: la strategia delle autorità

Una nota dei servizi di informazione territoriali francesi ha ulteriormente ribadito che "questa partita presenta un rischio accresciuto a causa del suo carattere eliminatorio e dell’importanza della qualificazione in semifinale".

Nonostante l’orario serale dell’incontro, "sono attesi raduni sulla pubblica via, accompagnati dall’uso di mezzi pirotecnici, indipendentemente dall’esito della partita". Le autorità francesi si stanno quindi preparando a una serata sotto altissima sorveglianza, con l'obiettivo primario di prevenire qualsiasi forma di disordine e assicurare la sicurezza dei cittadini e dei numerosi tifosi presenti nella capitale.