L'attaccante dell'Hellas Verona, Gift Orban, è stato colpito da un Daspo di un anno a seguito di un grave episodio verificatosi al termine della partita di campionato tra Hellas Verona e Milan, disputata lo scorso 19 aprile allo stadio Bentegodi. L'incidente, che ha generato forte preoccupazione per l'ordine pubblico, si è consumato nel parcheggio adiacente alla palazzina Masprone. Le indagini condotte dagli agenti della Digos hanno evidenziato come il comportamento del calciatore sia stato la causa scatenante di una violenta reazione tra i tifosi presenti.

La dinamica dei fatti ha avuto inizio nel dopo partita, quando Orban, lasciando lo stadio a bordo della propria autovettura, ha risposto in maniera stizzita e aggressiva alla richiesta di un selfie da parte di un giovane sostenitore gialloblù. Il calciatore, visibilmente nervoso e frustrato per la sconfitta subita dalla sua squadra, aveva precedentemente rifiutato di firmare autografi e di concedere selfie, superando i tifosi senza abbassare il finestrino. La situazione è degenerata nel momento in cui, dopo una manata sulla sua auto, Orban è sceso dal veicolo e ha attaccato con violenza uno dei sostenitori. La scena, di notevole gravità, è stata ripresa dai telefoni cellulari di numerosi presenti e si è rapidamente diffusa, diventando virale sui social media.

Il provvedimento del Questore e le sue implicazioni

Il provvedimento di Daspo, notificato al calciatore dal Questore di Verona, Rosaria Amato, avrà una durata di un anno. È importante sottolineare che tale misura, sebbene restrittiva, non impedirà a Orban di proseguire la sua carriera professionale: l'attaccante potrà infatti continuare a scendere in campo e a svolgere la sua attività, ma gli sarà precluso l'accesso alle aree dello stadio e ai luoghi solitamente riservati ai tifosi. L'episodio ha sollevato un'ampia discussione sulla condotta degli atleti fuori dal campo e sulla responsabilità che essi rivestono come figure pubbliche.

La ferma reazione della società e le parole del tecnico Sammarco

In risposta all'accaduto, la società Hellas Verona ha adottato una linea dura. Alla vigilia dell'imminente sfida contro il Lecce, l'allenatore Paolo Sammarco ha preso la decisione di escludere Gift Orban dalla lista dei convocati. Questa scelta è stata motivata da ragioni disciplinari strettamente connesse alle vicende extracalcistiche che hanno visto protagonista il giocatore. Sammarco ha commentato l'episodio definendolo "davvero molto grave e lontanissimo dai valori in cui credo", evidenziando la chiara volontà del club di salvaguardare l'immagine della società e di promuovere il rispetto delle regole. Oltre a Orban, è stata disposta anche l'esclusione del centrocampista Niasse, sebbene in questo caso la motivazione sia legata a problemi di natura muscolare, come specificato dal tecnico.

La posizione assunta dal club e dal suo allenatore rappresenta un segnale inequivocabile, volto a ribadire l'importanza di un comportamento esemplare e della correttezza, sia all'interno del rettangolo di gioco che al di fuori, in particolare nei confronti dei propri sostenitori e per la reputazione complessiva della società.