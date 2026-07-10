La sfida tra Francia e Marocco, valida per i quarti di finale dei Mondiali, ha raggiunto il suo culmine di tensione al 59° minuto. È stato in quel momento che Kylian Mbappé ha siglato il gol del vantaggio per la nazionale francese, una rete che ha immediatamente scatenato le veementi proteste degli avversari. L'azione decisiva, infatti, ha avuto origine da un intervento del centrocampista Adrien Rabiot, il cui tocco è stato giudicato dubbio dai giocatori marocchini, i quali hanno prontamente lamentato un presunto tocco di mano all'inizio dell'azione.

Nonostante le accese contestazioni, guidate con particolare foga da Brahim Diaz e Mazraoui, il direttore di gara ha inizialmente lasciato proseguire il gioco. I calciatori del Marocco si sono immediatamente rivolti all'arbitro per chiedere chiarimenti e un'attenta revisione. Tuttavia, il successivo check del VAR ha confermato la piena regolarità della marcatura, convalidando così il vantaggio francese. Pochi minuti dopo, la Francia ha ulteriormente indirizzato l'incontro a proprio favore, trovando il raddoppio grazie alla rete di Dembelé, che ha consolidato la posizione dei Bleus nella partita.

La tensione in campo e la gestione arbitrale

Il clima sul terreno di gioco si è fatto particolarmente teso subito dopo la rete di Mbappé.

Brahim Diaz, tra i più accesi nel manifestare il proprio dissenso, ha espresso apertamente la sua frustrazione per la decisione arbitrale. La delegazione marocchina ha insistito con fermezza sulla necessità di un'analisi approfondita dell'azione incriminata, ma la tecnologia ha definitivamente dato ragione alla Francia, lasciando i giocatori nordafricani visibilmente contrariati e delusi dalla sentenza finale.

Il contesto della sfida e i protagonisti

Il confronto tra Francia e Marocco si inserisce in una rivalità sportiva intensificata negli ultimi anni, in particolare dopo la semifinale dei Mondiali del 2022, vinta proprio dai francesi. La Francia, forte di un attacco stellare che annovera talenti come Mbappé e Dembelé, si conferma tra le principali favorite del torneo.

Il Marocco, d'altra parte, è giunto ai quarti di finale con grandi ambizioni, dopo aver superato brillantemente sia la fase a gironi che gli ottavi di finale, dimostrando una notevole crescita. Il tecnico marocchino Mohamed Ouahbi ha ribadito che l'obiettivo della squadra è quello di "andare il più lontano possibile" per "rendere orgoglioso il proprio popolo", sottolineando come la motivazione principale non sia una semplice rivincita contro la Francia. Tra i protagonisti in campo, oltre ai già citati Mbappé e Dembelé per i francesi, spiccano per la formazione nordafricana giocatori chiave come Brahim Diaz e Mazraoui, elementi fondamentali per la loro strategia. La partita ha inoltre messo in evidenza la solida organizzazione difensiva del Marocco e la capacità della Francia di imporsi anche nelle situazioni più controverse e sotto pressione.