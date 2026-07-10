Oggi, venerdì 10 luglio, i riflettori del tennis mondiale si accendono sull'All England Club di Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul prestigioso campo centrale, si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e l'inglese Arthur Fery. Zverev, numero tre del mondo e seconda testa di serie, è il favorito d'obbligo. Fery, wild card e numero 114 del ranking ATP, rappresenta la grande sorpresa del torneo, sostenuto dal pubblico di casa.

Il cammino verso la semifinale

Il 29enne Alexander Zverev ha raggiunto le semifinali con prestazioni solide, superando nei quarti di finale lo statunitense Taylor Fritz.

La sua esperienza e la sua posizione nel ranking lo rendono un contendente temibile per il titolo. Dall'altra parte, il 23enne Arthur Fery ha compiuto un'impresa straordinaria. Partito con una wild card, ha eliminato l'italiano Flavio Cobolli nei quarti con il punteggio di 6‑4, 7‑6(4), 6‑0. Questa vittoria lo ha consacrato come il secondo giocatore nella storia di Wimbledon, dopo Goran Ivanisevic nel 2001, a raggiungere le semifinali con una wild card, suscitando grande entusiasmo.

Dove seguire Zverev-Fery: diretta TV e streaming

La sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fery sarà trasmessa in diretta televisiva ed esclusiva sui canali Sky Sport. Per chi desidera seguire il match in streaming, sarà disponibile sull'app Sky Go e sulla piattaforma NOW, garantendo una copertura completa per tutti gli appassionati.

La posta in gioco: un posto nella finale

Il vincitore di questo avvincente incontro tra Zverev e Fery si qualificherà per la finalissima di Wimbledon. Ad attenderlo ci sarà il vincente dell'altra semifinale, che vedrà scendere in campo, subito dopo, l'azzurro Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic sul medesimo campo centrale. L'importanza di questa partita è palpabile, con un posto nella storia del torneo in palio.