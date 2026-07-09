Alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali 2026, Erling Haaland ha tentato di alleggerire la pressione sulla sua Norvegia, designando l'Inghilterra come la vera favorita. Il centravanti, protagonista indiscusso della sorprendente cavalcata norvegese, ha dichiarato: "I favoriti sono loro, quindi per favore mettete pressione sull'Inghilterra...". Una chiara mossa di pretattica, giunta in un momento di grande entusiasmo per la nazionale scandinava, reduce dall'eliminazione del Brasile e pronta ad affrontare una delle formazioni più attese del torneo.

Nato a Leeds, quando il padre giocava nel Leeds United, Haaland ha evidenziato il carattere speciale di questa partita per lui. "Credo ci siano delle favorite indiscusse, e l'Inghilterra è una di queste", ha affermato. "Penso che dovreste mettere tutta la pressione possibile sui ragazzi inglesi. Essere ai quarti contro di loro, sinceramente, non me lo aspettavo. A dire il vero, semplicemente il fatto di essere arrivati fin qui mi sorprende". L'attaccante ha poi ricordato le festose celebrazioni dei tifosi a Oslo dopo la vittoria sul Brasile: "Giocare contro il Brasile è stato un po' folle per noi norvegesi, batterli e poi andare a giocare contro l'Inghilterra nei quarti è davvero speciale: guardate le scene in Norvegia, e capirete che tutto ciò non è per niente normale per noi".

Miami ospita una sfida storica per la Norvegia

La sfida tra Norvegia e Inghilterra, in programma a Miami, si preannuncia come un appuntamento storico per la nazionale scandinava, vera outsider del torneo. Per Haaland, la partita assume un valore emotivo particolare, avendo egli consolidato la sua carriera internazionale proprio in Inghilterra, con il Manchester City. La sua popolarità è cresciuta notevolmente anche negli Stati Uniti, dove è stato ripreso a Dallas mentre acquistava stivali e cappelli da cowboy; il video ha superato i sei milioni di visualizzazioni su YouTube. "È una cosa buona, perché mi piacciono gli americani, penso che siano anche molto divertenti. Sono simpatici, mi piace il loro modo di essere", ha commentato Haaland.

Pronostici e precedenti: Inghilterra in vantaggio

Le analisi degli operatori di scommesse indicano l'Inghilterra come la favorita per l'accesso alle semifinali. Dopo aver battuto il Messico, la squadra inglese è considerata la terza candidata per la vittoria finale dei Mondiali, dietro a Francia e Argentina. La Norvegia, sebbene abbia visto le proprie quotazioni migliorare dopo l'impresa contro il Brasile, mantiene lo status di outsider. I precedenti recenti tra le due nazionali vedono l'Inghilterra in vantaggio con sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Gli ultimi successi inglesi in amichevole risalgono al 2012 e al 2014, quando Erling Haaland era ancora un giovanissimo.