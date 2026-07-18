Le grandi della Serie A continuano a muoversi su tavoli differenti, tra occasioni da cogliere e trattative ancora tutte da definire. La Juventus avrebbe mosso un passo concreto nei confronti di Lorenzo Pellegrini, approfittando dello stallo sul rinnovo con la Roma, mentre il Milan starebbe già individuando il possibile sostituto di Pervis Estupinan, sempre più vicino all'Aston Villa. Anche l'Inter riflette sul futuro della fascia destra e, per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, potrebbe puntare sull'usato sicuro rappresentato da Ivan Perisic.

Juve-Pellegrini, la risposta è ancora attesa

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Michele De Blasis, la Juventus avrebbe presentato un'offerta a Lorenzo Pellegrini, senza però ricevere ancora una risposta definitiva dal centrocampista. La situazione del capitano della Roma resta infatti in evoluzione. Il rinnovo contrattuale con il club giallorosso sarebbe in una fase di stallo, anche perché il giocatore vorrebbe comprendere quale sarà realmente il suo ruolo nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Pellegrini avrebbe espresso il desiderio di restare nella Capitale, ma chiederebbe precise garanzie sulla propria centralità. Proprio questa incertezza potrebbe rallentare ulteriormente i colloqui con la Roma e lasciare aperto uno spiraglio alla Juventus, pronta a inserirsi qualora la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime settimane.

Milan e Inter valutano due profili d'esperienza

Sul fronte milanese, invece, si ragiona soprattutto sulle corsie laterali. Il Milan starebbe già preparando il piano per sostituire Pervis Estupinan, ormai sempre più vicino al trasferimento all'Aston Villa. Tra i profili monitorati ci sarebbe Raphaël Guerreiro, esterno portoghese classe 1993 che si è recentemente svincolato dal Bayern Monaco. Il suo eventuale arrivo a parametro zero rappresenterebbe un'opportunità particolarmente interessante, grazie all'esperienza internazionale maturata negli anni e alla capacità di ricoprire più ruoli sia sulla fascia sia in mezzo al campo.

L'Inter, invece, continua a cercare un eventuale erede di Denzel Dumfries e tra i nomi rimasti sul taccuino della dirigenza figura ancora Ivan Perisic.

Il croato del PSV garantirebbe affidabilità e conoscenza dell'ambiente nerazzurro, oltre a un costo decisamente contenuto: circa 5 milioni di euro, ben lontani dai 40 richiesti dal Tottenham per Djed Spence. L'età, 37 anni, rappresenta inevitabilmente un elemento di riflessione, ma esperienza e sostenibilità economica continuano a rendere il suo profilo tutt'altro che secondario.