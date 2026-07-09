La nazionale di calcio della Norvegia ha dovuto affrontare un imprevisto significativo durante i preparativi per l'attesissima partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra ai Mondiali. Dopo aver trascorso una sola notte al Dalmar Hotel di Fort Lauderdale, la squadra ha deciso di cambiare sistemazione a causa di diversi problemi riscontrati nella struttura. I giocatori hanno segnalato rumori eccessivi provenienti dalla strada e da un vicino cantiere, oltre a carenze nella pulizia e alla presenza di muffa nelle stanze.

Questa situazione problematica ha spinto la delegazione norvegese a presentare un reclamo ufficiale agli organizzatori del torneo.

La FIFA è intervenuta rapidamente, agevolando il trasferimento della squadra in un nuovo hotel situato strategicamente più vicino all'Hard Rock Stadium, sede della sfida contro l'Inghilterra. L'ente internazionale si farà carico delle spese relative alle cinquanta stanze necessarie per la squadra e per la sicurezza, mentre la Federazione norvegese dovrà coprire i costi aggiuntivi per l'upgrade richiesto dai giocatori.

Il trasferimento e le ragioni del cambio

Truls Daehli, responsabile della logistica della Norvegia, ha commentato la vicenda, affermando che “è stato brutale doverci spostare, ma siamo soddisfatti della nuova sistemazione e ora tutti sono felici”. Daehli ha evidenziato che, sebbene “alcuni potrebbero temere che questo possa influenzare i giocatori”, sono stati proprio loro a desiderare il cambiamento “più di chiunque altro”.

Il dirigente ha aggiunto che, grazie a “persone forti nel nostro staff”, il trasferimento è stato gestito in sole due ore e mezza. Ha riconosciuto che “il processo non è stato ideale”, ma ha sottolineato l'importanza di agire “il prima possibile” per “mantenere un buon ambiente”, considerato l'obiettivo primario.

La squadra norvegese si trova negli Stati Uniti da sei settimane e si appresta a rimanere a Miami per un'ulteriore settimana, in vista di quella che è stata definita “la partita più importante della storia calcistica norvegese”. Daehli ha concluso: “Abbiamo evitato la sindrome della cabina finora e non vogliamo rischiarla ora. La FIFA ha accettato che dovessimo cambiare hotel”.

Il percorso storico della Norvegia ai Mondiali

La Norvegia sta vivendo un Mondiale eccezionale, segnando un ritorno al torneo dopo ventotto anni di assenza. La squadra ha superato brillantemente la fase a gironi, subendo l'unica sconfitta contro la Francia in un match in cui aveva fatto riposare diversi titolari. Negli ottavi di finale, la Norvegia ha dimostrato la sua forza battendo la Costa d'Avorio per 2-1. Successivamente, grazie a una doppietta decisiva di Erling Haaland, ha superato anche i cinque volte campioni del mondo del Brasile con lo stesso risultato. Questo successo storico ha permesso alla nazionale di raggiungere per la prima volta i quarti di finale, dove affronterà l'Inghilterra per conquistare un posto tra le prime quattro squadre del torneo.

Il cambio di hotel, sebbene rappresenti un ulteriore ostacolo logistico, è l'ultimo di una serie di eventi in un percorso già ricco di emozioni e sfide. La squadra appare comunque determinata a non lasciarsi distrarre dagli imprevisti e a mantenere la massima concentrazione sull'importante obiettivo sportivo che la attende.