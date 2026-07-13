Il Palermo Calcio ha annunciato l'imminente avvio della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027. A partire da giovedì, i tifosi potranno sottoscrivere il proprio abbonamento, un gesto che il club rosanero ha definito cruciale per il sostegno della squadra. L'invito è a prepararsi per vivere un'altra stagione di intense emozioni, ribadendo l'importanza della presenza del pubblico allo stadio.

Dettagli sull'apertura delle sottoscrizioni

La società rosanero ha confermato che le sottoscrizioni per gli abbonamenti saranno disponibili da giovedì.

Questa iniziativa è dedicata a tutti i tifosi che desiderano assicurarsi un posto fisso per seguire da vicino le partite casalinghe. Al momento, il Palermo Calcio non ha ancora reso noti i dettagli specifici su modalità di acquisto, prezzi o eventuali agevolazioni per i vecchi abbonati. Il club ha assicurato che ulteriori aggiornamenti completi saranno diffusi nelle prossime ore tramite i propri canali ufficiali.

Il Palermo Calcio: un simbolo per la città

Il Palermo Calcio è una delle realtà sportive più significative della Sicilia, fungendo da punto di riferimento per la comunità cittadina. La squadra disputa le sue gare casalinghe nell'iconico stadio Renzo Barbera, storico impianto nel capoluogo siciliano.

L'avvio della campagna abbonamenti è, ogni anno, un momento cruciale per il club e i suoi sostenitori, che rinnovano così il loro profondo legame con i colori rosanero.

Il club ha voluto ribadire l'importanza dell'iniziativa, dichiarando: "L'abbonamento è il modo migliore per vivere da vicino tutte le emozioni della stagione e sostenere i nostri colori". Questo messaggio rafforza l'invito alla partecipazione attiva. Tutte le informazioni aggiuntive per la sottoscrizione saranno diffuse tempestivamente sui canali ufficiali della società, garantendo trasparenza e accesso.