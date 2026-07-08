L'Inter ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo del portiere Ivan Provedel dalla Lazio, un'operazione che segna un nuovo e significativo capitolo nella carriera del calciatore. Il trasferimento, il cui valore si aggira intorno ai tre milioni di euro, è stato ufficialmente confermato da entrambi i club. Provedel, classe 1994, ha siglato un contratto triennale che lo legherà alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2029, dopo aver completato con successo le visite mediche e tutte le procedure burocratiche.

Il club biancoceleste ha voluto salutare il suo ex estremo difensore con una nota ufficiale, ripercorrendo il suo percorso iniziato nell'estate 2022 con l'acquisto dallo Spezia.

Durante le sue stagioni con la maglia della Lazio, Provedel ha totalizzato 146 presenze, distinguendosi anche per un episodio storico: il gol realizzato nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League. La società ha espresso il proprio ringraziamento a Ivan per il contributo offerto e gli ha augurato il meglio per il suo futuro professionale.

Il sogno nerazzurro di Ivan Provedel

L'accoglienza dell'Inter per Provedel ha messo in evidenza la realizzazione di un suo sogno personale: indossare la prestigiosa maglia nerazzurra. Il club ha sottolineato come la sua passione per il ruolo di portiere sia stata fortemente influenzata da Francesco Toldo, icona tra i pali dell'Inter, di cui Provedel desiderava imitare le parate.

"Dopo quattro stagioni con la Lazio, Ivan arriva a realizzare il suo sogno: vestire la maglia nerazzurra e difendere la porta dell’Inter, come quel Francesco Toldo di cui voleva imitare le parate, il motivo per cui ha scelto di fare il portiere. Un cerchio che si chiude, uno che si apre: una nuova storia tutta da scrivere", ha commentato la società, enfatizzando l'inizio di un nuovo percorso.

Con l'innesto di Provedel, l'Inter completa il proprio reparto portieri, andando a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Yann Sommer. Il nuovo arrivato affiancherà lo spagnolo Josep Martinez, consolidando così la retroguardia. Questo trasferimento rappresenta un passo significativo sia per la carriera del giocatore, che approda in un top club, sia per la società, che mira a rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista degli impegni della nuova stagione.

Presentazione della nuova stagione nerazzurra

La presentazione ufficiale della stagione sportiva dell'Inter è in programma per lunedì 13 luglio, alle ore 14:30, presso il centro sportivo del club. Durante l'evento, Marotta e Chivu avranno il compito di illustrare i piani e le ambizioni per il nuovo anno, oltre a presentare la rosa in fase di costruzione, della quale Provedel sarà un elemento chiave. L'arrivo del portiere ex Lazio si configura come uno dei tasselli fondamentali per la squadra, che si appresta ad affrontare le prossime sfide con rinnovate determinazione e ambizione.