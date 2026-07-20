Kenan Yildiz, il fantasista numero 10 della Juventus, è rientrato alla Continassa dopo aver concluso le vacanze extra post-Mondiale con la nazionale turca. Il suo ritorno, documentato sui canali social del club, lo vede pronto a riprendere gli allenamenti sotto la guida di Luciano Spalletti. Yildiz è il primo tra i giocatori impegnati con le rispettive nazionali a fare ritorno al centro sportivo bianconero.

Il prossimo impegno della Juventus è l'amichevole contro lo Standard Liegi in Belgio, fissata per sabato 25 luglio alle ore 20.

Programma di recupero personalizzato e prudenza

Per Kenan Yildiz è stato predisposto un percorso di lavoro personalizzato, studiato dallo staff tecnico e medico della Juventus. L'obiettivo è consentirgli di ritrovare la migliore condizione fisica senza correre rischi, considerando i problemi fisici della scorsa stagione (tendinopatia e infortunio al polpaccio) che ne hanno limitato il rendimento e la discontinuità mostrata anche al Mondiale. Per evitare ricadute, il club non intende accelerare i tempi del recupero. Il programma prevede carichi di lavoro progressivi e costanti monitoraggi. Nei prossimi giorni, Yildiz alternerà lavoro personalizzato a test atletici e valutazioni mediche per verificarne i progressi.

L'inserimento nelle esercitazioni di gruppo avverrà gradualmente, puntando alla migliore forma per gli impegni ufficiali.

Yildiz, pedina chiave nel progetto tecnico di Spalletti

L'allenatore Luciano Spalletti considera Kenan Yildiz uno degli elementi chiave del nuovo progetto tecnico della Juventus. Le qualità del giovane attaccante e la sua versatilità offensiva lo rendono una pedina fondamentale per la squadra. Il tecnico adotta un approccio prudente, preferendo rinunciare a qualche allenamento o minuto nelle prime amichevoli pur di avere il giocatore al cento per cento quando la stagione entrerà nel vivo.

Il rientro graduale di Yildiz si inserisce in un piano più ampio che riguarda anche altri giocatori della Juventus che hanno partecipato al Mondiale, come Teun Koopmeiners, Jonathan David, Gleison Bremer, Weston McKennie e Chico Conceição, il cui ritorno alla Continassa è previsto in modo scaglionato in base ai carichi di lavoro accumulati durante il torneo iridato.