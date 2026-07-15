Il mercato è spesso una questione di equilibrio tra ambizioni e sostenibilità economica. Lo sanno bene Juventus, Milan e Roma, impegnate a valutare profili di primo piano senza perdere di vista i conti. I bianconeri continuano a cercare un centravanti, ma i costi rischiano di complicare anche le piste alternative a Kolo Muani. I rossoneri guardano invece al Portogallo per rinforzare il reparto offensivo, mentre la Roma studia le prossime mosse in vista di un'eventuale cessione eccellente che potrebbe finanziare un nuovo investimento.

Balogun piace alla Juventus, ma il Monaco alza il muro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Folarin Balogun rappresenta uno dei profili realmente presi in considerazione dalla Juventus per rinforzare l'attacco. Le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani hanno infatti spinto la dirigenza bianconera a valutare soluzioni alternative. Tuttavia, il centravanti statunitense rischia di trasformarsi nello stesso tipo di operazione del francese. Il Monaco, infatti, valuterebbe il cartellino del classe 2001 intorno ai 50 milioni di euro, una cifra molto vicina ai circa 45-50 milioni richiesti dal PSG per liberare Kolo Muani. Un ostacolo che avrebbe inevitabilmente rallentato ogni possibile sviluppo della trattativa.

Alla Continassa, dunque, sarà necessario decidere se destinare una parte consistente del budget all'acquisto di un attaccante di primo livello oppure orientarsi verso profili economicamente più accessibili. Tra questi resta vivo il nome di Mateo Pellegrino del Parma, valutato intorno ai 30 milioni di euro e considerato una soluzione più sostenibile per le casse bianconere.

Il Milan segue Pedro Gonçalves, la Roma monitora Alberto Costa

Anche il Milan continua a lavorare per aumentare la qualità del reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera nelle ultime oltre ore, oltre a Nicolò Zaniolo, ci sarebbe quello di Pedro Gonçalves, fantasista dello Sporting Lisbona capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti e lungo tutto il fronte d'attacco.

Pur essendo protetto da una clausola rescissoria elevata, il portoghese potrebbe lasciare il club lusitano per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, valutazione ritenuta più accessibile e sulla quale il Milan starebbe effettuando le proprie riflessioni.

Sul fronte Roma, invece, il giornalista Ekrem Konur riferisce che un'eventuale cessione di Wesley potrebbe aprire scenari interessanti sul mercato in entrata. Qualora il club giallorosso dovesse incassare una cifra superiore ai 60 milioni di euro, valutazione che in passato aveva scoraggiato anche il Chelsea prima del successivo affondo per Palestra, parte del ricavato potrebbe essere reinvestita per Alberto Costa. L'esterno del Porto, passato già in Serie A con la maglia della Juventus, rappresenterebbe infatti uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza capitolina per rinforzare la corsia destra.