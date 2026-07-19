La Roma ha inaugurato la sua stagione con una vittoria schiacciante, superando la formazione Primavera per 6-0 nel primo test stagionale. L'incontro, svoltosi a Trigoria, ha concluso la prima settimana di ritiro per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che hanno visto in Paulo Dybala e Artem Dovbyk i principali protagonisti, entrambi autori di una doppietta. Le altre reti sono state siglate da Soulè e Cristante, completando un tabellino ricco di marcature.

La sgambata agonistica si è articolata in quattro tempi da venti minuti ciascuno, un formato che ha permesso al tecnico di ruotare quasi l'intera rosa, con l'obiettivo primario di valutare la condizione atletica e distribuire minuti preziosi nelle gambe di tutti i calciatori.

Tra le assenze più rilevanti, si sono registrati i giocatori reduci dal Mondiale e Lorenzo Pellegrini. I tifosi, radunatisi all'esterno del centro sportivo, hanno mostrato il loro affetto e la loro preoccupazione per il capitano, esponendo uno striscione per sollecitare la società a procedere rapidamente con il rinnovo del suo contratto.

Dettagli del Test e Prime Indicazioni

Il clima dell'allenamento congiunto è stato di totale informalità, senza la presenza di un arbitro federale, un aspetto che ha sottolineato la natura di questo primo approccio agonistico. A bordo campo, a monitorare da vicino le risposte fisiche del gruppo, erano presenti il direttore sportivo Tony D’Amico e il responsabile del settore giovanile Marco Margiotta.

Il primo gol ufficiale della nuova stagione romanista è stato messo a segno da Artem Dovbyk, che ha sbloccato la partitella con un preciso e potente colpo di testa, dimostrando subito le sue qualità.

Gasperini ha sfruttato l'occasione per trarre le prime indicazioni utili in vista degli impegni futuri, osservando l'inserimento dei nuovi arrivati e la reattività della squadra. L'obiettivo principale era quello di mettere minuti nelle gambe e affinare l'intesa, in un contesto privo di pressioni ufficiali.

Programma e Prossimi Impegni

Il percorso di preparazione della Roma proseguirà con un secondo test amichevole, già calendarizzato per il 23 luglio contro il Trastevere. Nel frattempo, la squadra sta seguendo un programma intensivo: i calciatori hanno trascorso la notte all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini per ottimizzare i tempi di recupero. La giornata prevede doppie sedute con lavoro personalizzato, alternando sessioni mattutine e pomeridiane sul campo per massimizzare la condizione fisica in vista degli appuntamenti stagionali.