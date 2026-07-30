È ufficiale: Santiago Castro è un nuovo attaccante della Roma. La società giallorossa ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del giovane talento argentino, classe 2004, proveniente dal Bologna. L'operazione si è conclusa con il club emiliano che incasserà una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro, inclusi i bonus. Questo trasferimento rappresenta uno dei movimenti più significativi del calciomercato estivo, evidenziando la strategia della Roma di investire su profili di prospettiva.

Castro, nonostante la giovane età, ha già maturato una solida esperienza in Serie A.

Con la maglia del Bologna, l'attaccante ha disputato 105 partite, realizzando 22 gol. Nella sua nuova avventura nella capitale, Santiago Castro indosserà la maglia numero 9, un simbolo tradizionalmente riservato ai centravanti di riferimento della squadra.

Il percorso di Santiago Castro

Nato nel 2004, l'attaccante argentino si è messo in luce prima nel campionato argentino con il Vélez Sarsfield e successivamente in Italia con il Bologna, dove si è affermato come uno dei giovani più promettenti. La sua crescita costante e la capacità di incidere in zona gol hanno convinto la Roma a puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo. Il trasferimento nella capitale offre a Castro l'opportunità di misurarsi in un contesto ambizioso e di alto livello, portando con sé l'esperienza accumulata in oltre cento presenze in Serie A.

L'assegnazione della maglia numero 9 sottolinea la fiducia riposta dalla società nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita.

Dettagli sull'operazione

L'operazione che ha portato Santiago Castro alla Roma, con un valore complessivo di circa 35 milioni di euro, conferma la volontà del club giallorosso di investire su profili giovani e di prospettiva per il futuro. Questo trasferimento si configura come uno dei più rilevanti della sessione estiva di calciomercato, sia per l'entità economica sia per le aspettative che accompagnano l'attaccante argentino nella sua nuova avventura nella capitale.