Santi Denia è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale di calcio della Repubblica Ceca. L'annuncio segna un momento storico per la federazione calcistica ceca, che per la prima volta affida la guida della propria selezione maggiore a un allenatore straniero. Il tecnico spagnolo, cinquantaduenne, ha firmato un contratto biennale che include un'opzione per un terzo anno, assumendo l'incarico dopo le dimissioni di Miroslav Koubek.

Miroslav Koubek aveva lasciato la panchina il 29 giugno scorso, in seguito all'eliminazione della squadra ceca nella fase a gironi dei Mondiali.

La scelta di Denia, dunque, mira a infondere nuova linfa e a rilanciare le ambizioni internazionali della nazionale ceca.

Il percorso e i successi di Santi Denia

Il percorso di Santi Denia come allenatore è costellato di successi di rilievo, in particolare con le selezioni giovanili spagnole. Ha guidato la Spagna alla vittoria del Campionato Europeo Under 17 nel 2017 e del Campionato Europeo Under 19 nel 2019, dimostrando una notevole capacità nello sviluppo e nella gestione dei giovani talenti. Il suo trionfo più recente e prestigioso è la conquista della medaglia d'oro olimpica con la nazionale spagnola Under 23 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In quell'occasione, la sua squadra ha superato in finale la Francia, allenata da Thierry Henry, in una partita che ha catturato l'attenzione internazionale.

Prima di intraprendere la carriera da tecnico, Denia è stato un apprezzato calciatore. Ha trascorso gran parte della sua carriera da difensore con l'Atlético Madrid, contribuendo in modo significativo alla vittoria della Liga nel 1996. Ha inoltre collezionato due presenze con la nazionale spagnola.

Le prime sfide e il calendario internazionale

Le prime partite ufficiali sotto la guida di Denia sono attese per la fine di settembre, con impegni cruciali nella Nations League. La Repubblica Ceca affronterà avversari di calibro come l'Inghilterra, la Croazia e la stessa Spagna, promettendo sfide intense fin dall'inizio della nuova gestione. Il calendario internazionale prevede un doppio confronto con la Spagna nella fase a gironi: una trasferta in terra spagnola nel mese di ottobre e la partita di ritorno in casa, in Repubblica Ceca, a novembre.

Esperienze precedenti e composizione dello staff tecnico

Oltre ai numerosi successi ottenuti con le nazionali giovanili spagnole, Santi Denia ha avuto una breve esperienza internazionale nel 2025, quando ha guidato per alcuni mesi il club qatariota Al Shahania. Nel suo nuovo incarico con la nazionale ceca, Denia sarà affiancato da Pablo Amo, che entrerà a far parte del suo staff tecnico. L'arrivo di Denia rappresenta non solo un cambio di guida tecnica, ma anche l'inizio di una nuova era per il calcio ceco, con l'obiettivo di raggiungere nuovi traguardi sul palcoscenico internazionale e di consolidare la propria presenza nel calcio europeo.