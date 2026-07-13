Il mercato non è fatto soltanto di nuovi acquisti. A volte le soluzioni migliori possono trovarsi già in casa, soprattutto quando alcuni giocatori, reduci da prestiti o annate deludenti, hanno l'occasione di ripartire con un nuovo progetto tecnico. È il caso della Juventus, che potrebbe rivalutare Arthur, e del Milan, dove Christopher Nkunku si candiderebbe a diventare uno dei punti di riferimento della gestione Amorim. Nel frattempo, l'Inter è costretta a cambiare piani dopo il definitivo stop all'affare Khalaili.

Arthur e Nkunku, una seconda occasione da non sprecare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Milan potrebbero essere accomunate dalla volontà di rilanciare calciatori che, fino a pochi mesi fa, sembravano destinati a lasciare definitivamente i rispettivi club.

Alla Continassa torna d'attualità il nome di Arthur. Dopo una lunga serie di prestiti, il centrocampista brasiliano potrebbe infatti trovare spazio con Luciano Spalletti. A rafforzare questa tesi è stato anche lo speaker Edoardo Mecca, che su X ha scritto: "Vi dico questo: paradossalmente sarebbe impossibile per Arthur e Douglas Luiz fare peggio di Miretti e Koopmeiners. Dovessero rimanere ci potrebbe comunque essere un upgrade rispetto alla passata stagione".

Anche il Milan potrebbe riscoprire una risorsa interna. Con l'arrivo di Ruben Amorim in panchina, Christopher Nkunku avrebbe infatti la possibilità di ritagliarsi un ruolo molto più centrale. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, il francese potrebbe agire alle spalle di Gonçalo Ramos, partendo dal centrosinistra e sfruttando la propria qualità negli ultimi trenta metri. Uno scenario che assumerebbe ancora più peso qualora Rafael Leao dovesse lasciare il club o se Christian Pulisic continuasse a fare i conti con i ricorrenti problemi fisici.

Inter, Marotta conferma lo stop per Khalaili: ora si cercano alternative

Brutte notizie, invece, per l'Inter. A fare chiarezza è stato direttamente il presidente Giuseppe Marotta nel corso della conferenza stampa avvenuta a braccetto con Cristian Chivu, nella quale ha annunciato il definitivo tramonto della trattativa per Anan Khalaili.

"Come sapete avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. Dobbiamo attenerci a questa decisione e ora pensiamo alle alternative".

Parole che mettono fine a un'operazione seguita per settimane e che, inevitabilmente, spalancano nuove piste di mercato. Nelle ultime ore, infatti, sono tornati a circolare i nomi di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid e di Guéla Doué dello Strasburgo.