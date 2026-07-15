La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, disputata ad Atlanta, è stata caratterizzata da un’alta tensione fin dai primi minuti, culminata in una lite tra i fuoriclasse Lionel Messi e Jude Bellingham. L’episodio si è verificato dopo appena tre minuti di gioco, quando Messi, dopo aver ricevuto palla a centrocampo, ha superato un avversario e si è lanciato in contropiede, venendo però fermato e atterrato da un giocatore inglese. A quel punto, Bellingham si è avvicinato per rivolgere alcune parole al capitano argentino, che si è prontamente rialzato per affrontare il centrocampista del Real Madrid.

La discussione tra i due numeri dieci è rapidamente degenerata in una rissa in campo, coinvolgendo altri giocatori. Leandro Paredes è intervenuto in difesa del suo capitano, scatenando la reazione degli inglesi che lo hanno circondato. La situazione è ulteriormente precipitata con l’arrivo di altri giocatori argentini. Nonostante l’arbitro sia riuscito a riportare la calma dopo alcuni momenti di concitazione, la tensione tra Messi e Bellingham è rimasta palpabile, con i due che hanno continuato a scambiarsi parole e sguardi carichi di nervosismo a distanza.

Clima infuocato prima del fischio d’inizio

Il clima di alta tensione era già percepibile ben prima del calcio d’inizio. Durante la presentazione delle squadre e l’esecuzione degli inni nazionali, i tifosi delle due nazionali hanno dato vita a un vero e proprio “duello” sonoro, cercando di sovrastare le rispettive versioni con cori e fischi.

I sostenitori argentini hanno tentato di coprire “God Save the King”, mentre gli inglesi hanno risposto con fischi all’inno argentino. Il pubblico ha inoltre riservato una sonora contestazione a David Beckham, la cui immagine è apparsa sugli schermi dello stadio, un chiaro riferimento alla storica sfida tra le due nazionali ai Mondiali del 1998, in cui l’ex capitano inglese fu protagonista di un’espulsione.

Primi minuti di gioco ad alta intensità e polemiche

La partita è iniziata con grande intensità e, già dopo due minuti, la tensione in campo era palpabile. Oltre alla lite tra Messi e Bellingham, si sono registrati diversi interventi duri e momenti di nervosismo. Tra questi, spicca il contrasto tra Enzo Fernández ed Elliott Anderson, che ha generato ulteriori proteste e spintoni tra i giocatori.

Secondo alcuni osservatori, l’Argentina avrebbe dimostrato una maggiore capacità di gestire queste situazioni di alta pressione. Tuttavia, non sono mancate le polemiche per la mancata ammonizione di Fernández dopo un intervento giudicato molto deciso. Nel corso della prima frazione di gioco, l’arbitro è stato costretto a interrompere frequentemente il gioco, assegnando ben diciannove calci di punizione, a testimonianza della combattività e del nervosismo che hanno dominato la prima parte della semifinale.

La semifinale tra Inghilterra e Argentina si è così confermata una delle sfide più sentite e combattute del torneo, con episodi di tensione che hanno coinvolto i protagonisti e acceso il pubblico sugli spalti, rendendo la partita un vero e proprio scontro di nervi oltre che sportivo.