La Lega Pro ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie C, specificamente per il Girone C, annunciando un inizio di stagione casalingo per le due formazioni lucane, il Potenza e il Picerno. La giornata inaugurale vedrà il Potenza scendere in campo allo stadio Viviani per affrontare il Casarano, mentre il Picerno ospiterà il Savoia tra le mura amiche dello stadio Curcio. Questo debutto in casa rappresenta un'opportunità importante per entrambe le squadre di iniziare con il piede giusto davanti ai propri sostenitori, consolidando il legame con il pubblico fin dalle prime battute del campionato.

Le sfide regionali e gli appuntamenti chiave

Il calendario riserva due attesissimi derby regionali tra le compagini lucane nel corso della stagione. Il primo confronto tra Potenza e Picerno è in programma per l'ottava giornata, il 4 ottobre, con fischio d'inizio allo stadio Viviani di Potenza. La gara di ritorno si disputerà il 14 febbraio allo stadio Curcio di Picerno. Questi incontri sono tradizionalmente carichi di significato e rappresentano momenti culminanti per i tifosi, alimentando una sana rivalità sportiva e l'orgoglio cittadino, elementi fondamentali nel contesto del calcio di Serie C.

Il percorso del Potenza: tra debutto e trasferte impegnative

Dopo l'esordio casalingo, il Potenza affronterà una serie di impegni che metteranno alla prova la sua preparazione e la sua tenuta atletica.

La seconda giornata vedrà i rossoblù impegnati in trasferta contro il Cosenza, seguita da un ritorno al Viviani per la sfida interna contro il Monopoli. Un momento particolarmente delicato del calendario sarà la doppia trasferta consecutiva: il 13 settembre la squadra sarà a Salerno per affrontare la Salernitana, e appena tre giorni dopo, il 16 settembre, scenderà in campo a Bari. Questa sequenza di gare esterne ravvicinate, concentrate in soli tre giorni, richiederà un notevole sforzo fisico e mentale alla formazione lucana, rappresentando un banco di prova significativo.

Gli impegni iniziali del Picerno e le particolarità del calendario

Anche il Picerno, dopo la gara inaugurale contro il Savoia, si troverà di fronte a un calendario denso di appuntamenti nelle prime giornate.

Tra la seconda e la quinta giornata, la squadra affronterà nell'ordine Scafatese, Inter U23, Sorrento e Catania. Un dettaglio interessante riguarda il Sorrento, che disputerà le proprie partite casalinghe proprio nello stadio Curcio di Picerno. Questa situazione potrebbe influenzare la gestione logistica e l'atmosfera delle partite, offrendo al Picerno una conoscenza approfondita del campo anche quando formalmente in trasferta contro il Sorrento, un vantaggio non indifferente.

L'ufficializzazione del calendario della Serie C da parte della Lega Pro fornisce dunque un quadro chiaro degli impegni iniziali per Potenza e Picerno, delineando un percorso che si preannuncia ricco di sfide e di emozioni per i club e i loro sostenitori, fin dalle prime battute della stagione.