Gli Stati Uniti hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, superando la Bosnia-Erzegovina con un risultato di 2-0 in una partita disputata a Santa Clara. Questa vittoria storica, la seconda di sempre per la nazionale maschile USA in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale, è stata caratterizzata dalla prestazione di Folarin Balogun, autore del primo gol, ma anche dalla sua successiva espulsione che lo priverà della prossima sfida.

La gara ha visto gli USA sbloccare il risultato al 45° minuto, quando Balogun ha insaccato la rete che ha garantito il vantaggio all'intervallo.

Prima di ciò, un suo tentativo era stato annullato per fuorigioco e un'altra chiara occasione si era infranta sulla traversa nei minuti di recupero del primo tempo. La Bosnia, alla sua seconda partecipazione mondiale, aveva inizialmente mostrato maggiore intraprendenza, costringendo il portiere statunitense Matt Freese a compiere due interventi decisivi su Ermedin Demirovic e, successivamente, su Kerim Alajbegovic, che aveva quasi segnato direttamente da calcio d'angolo.

L'espulsione di Balogun e il raddoppio di Tillman

Il secondo tempo è stato segnato da un episodio cruciale: Folarin Balogun è stato espulso al 64° minuto (o 66° secondo alcune fonti) per un fallo pericoloso su Tarik Muharemović.

Questo ha lasciato la squadra americana in inferiorità numerica per il resto dell'incontro. L'attaccante, che aveva già realizzato il suo terzo gol nel torneo, non potrà dunque scendere in campo nella prossima e fondamentale sfida degli ottavi contro il Belgio, rappresentando una perdita significativa per la nazionale statunitense.

Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti sono riusciti a raddoppiare all'81° minuto grazie a una perfetta esecuzione di Malik Tillman su calcio di punizione, sigillando definitivamente il risultato. Il pubblico presente ha sostenuto con fervore la squadra fino al fischio finale, celebrando un traguardo importante per il calcio americano.

Un successo che rompe un lungo digiuno europeo

Questa vittoria assume un significato particolare per il movimento calcistico statunitense. Per la prima volta nella storia, gli USA erano considerati favoriti in una partita a eliminazione diretta di un Mondiale, e hanno saputo rispondere alle aspettative. Il successo ha interrotto una serie negativa di dieci sconfitte consecutive contro squadre europee, segnando la prima vittoria contro una formazione del Vecchio Continente dal trionfo contro il Portogallo nel 2002. La Bosnia, dal canto suo, conclude la sua avventura mondiale dopo aver superato la fase a gironi con un pareggio contro il Canada e una vittoria sul Qatar, raggiungendo per la prima volta la fase a eliminazione diretta del torneo.

Gli Stati Uniti si preparano ora ad affrontare il Belgio negli ottavi, ma dovranno farlo senza Balogun, squalificato. La squadra americana, che aveva dimostrato una partenza fulminea nelle gare della fase a gironi, segnando sempre nei primi quindici minuti, ha saputo dimostrare maturità e resilienza in una partita cruciale, confermando la costante crescita del calcio nazionale.