Zinedine Zidane ha commentato con grande emozione la sua nomina a nuovo commissario tecnico della nazionale francese, incarico che raccoglie il testimone di Didier Deschamps. L'ex campione ha raccontato le sensazioni provate dopo l'ufficializzazione del nuovo ruolo.

Le prime parole

"È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida. È questo che mi guida oggi", ha dichiarato Zidane.

L'attesa per la nazionale

Il nuovo commissario tecnico ha poi spiegato di aver atteso questa opportunità negli ultimi anni, rifiutando altre proposte.

"Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare. In questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale."

Il passaggio di consegne e le nuove prospettive

La nomina di Zidane arriva in un momento cruciale, dopo quattordici anni di guida di Didier Deschamps, il quale ha lasciato il suo ruolo di commissario tecnico al termine del Mondiale 2026. Questo passaggio di consegne rappresenta un nuovo ciclo per la Federazione francese, che ha scelto di affidare la panchina a una delle figure più carismatiche e vincenti del calcio transalpino. La scelta di Zidane è stata accolta con grande favore, considerata la sua straordinaria esperienza sia come giocatore che come allenatore a livello internazionale, elementi ritenuti fondamentali per rilanciare la squadra e affrontare le sfide future con rinnovata ambizione.