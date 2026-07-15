L'Udinese Calcio ha ufficialmente inaugurato oggi, 15 luglio 2026, presso il suggestivo castello di Ragogna, la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Denominata “Ci siamo sempre stati”, l'iniziativa celebra il 130° anniversario dalla fondazione del club e intende rafforzare il profondo legame con il territorio friulano. Questo legame è emblematicamente rappresentato da un sasso venato di bianco e nero, un chiaro richiamo alle caratteristiche pietre del fiume Tagliamento.

La sottoscrizione degli abbonamenti sarà gestita esclusivamente online, garantendo un processo moderno e accessibile.

La campagna è stata strutturata in tre distinte fasi per ottimizzare l'acquisto. La prima fase, dal 16 al 30 luglio, è dedicata alla conferma del posto per gli abbonati della stagione precedente. Seguirà, dal 31 luglio al 1° agosto, la possibilità di cambio posto, anch'essa riservata ai fedelissimi. Infine, la vendita libera per tutti i nuovi e vecchi sostenitori si aprirà dal 3 al 19 agosto, offrendo la possibilità di assicurarsi un posto allo stadio.

Abbonamenti Udinese 2026/27: Prezzi Popolari e Offerte Speciali

La campagna si distingue per i prezzi popolari, con tariffe degli abbonamenti a partire da soli 13,70 euro a partita, rendendo l'esperienza calcistica accessibile. Sono stati confermati gli abbonamenti speciali per 16 gare (escluse Inter, Milan e Juventus), con tariffe invariate rispetto alla stagione precedente, ideati per famiglie e sportivi affiliati a federazioni, promuovendo la partecipazione.

L'offerta Tribuna Distinti Nord “Cuore Bianconero” è stata mantenuta. Un'attenzione particolare è rivolta ai più giovani: i bambini sotto i dieci anni potranno acquistare l'abbonamento per tutte le 19 gare in Tribuna e Distinti a 100 euro, un incentivo per le nuove generazioni.

Udinese Calcio: 130 Anni di Storia e Legame con i Tifosi

Fondata nel 1896, l'Udinese Calcio è una delle società sportive più antiche d’Italia. Con sede a Udine, il club partecipa stabilmente ai principali campionati nazionali. Questa campagna abbonamenti rappresenta un momento significativo per la società e per i tifosi, mirato a rafforzare il senso di appartenenza e a incentivare la partecipazione allo stadio. L'obiettivo è consolidare il legame tra il club e i suoi sostenitori, specialmente in questo anno di celebrazioni.