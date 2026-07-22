Ad Ascoli Piceno, durante la presentazione del calendario del campionato di Serie B 2026/2027, è stato lanciato un appello congiunto per un calcio più coinvolgente e corretto. Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e Daniele Orsato, designatore arbitrale della Serie B, hanno delineato una visione chiara: una Serie B più spettacolare, caratterizzata da un ritmo di gioco elevato e una maggiore correttezza in campo.

Ulivieri ha posto l'accento sul ruolo fondamentale di tecnici e giocatori nel migliorare lo spettacolo.

Ha esortato: 'Gli arbitri devono ricominciare a fare gli arbitri e noi allenatori pensare a far giocare le squadre.' Ha sottolineato come una partita giocata ad alto ritmo sia sinonimo di spettacolo, un obiettivo su cui tutti devono impegnarsi. Il presidente ha poi rivolto un appello diretto agli allenatori, invitandoli a educare i propri calciatori al rispetto delle regole e degli avversari. 'Non ci devono essere simulazioni né proteste. Contestare continuamente le decisioni arbitrali non porta a nulla. Gli allenatori devono spiegare questo ai calciatori e contribuire a rendere il calcio più corretto e piacevole da vedere', ha ribadito, evidenziando l'importanza di un comportamento esemplare per un gioco più fruibile.

L'impegno degli arbitri per una maggiore correttezza

Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso Daniele Orsato, il quale ha chiarito la priorità per la nuova stagione. 'Il nostro compito principale sarà quello di essere ancora più bravi sul terreno di gioco, migliorando direttamente le nostre prestazioni', ha affermato. L'obiettivo condiviso è la riduzione delle proteste e delle simulazioni, creando un ambiente più sereno e competitivo. Questo approccio mira a mettere il rispetto delle regole al centro dell'attenzione, favorendo un calcio più fluido e apprezzabile.

Il calendario della Serie B: l'esordio dell'Ascoli Calcio

La presentazione ufficiale del calendario della Serie B si è svolta al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno.

È stato qui che è stata annunciata la prima giornata, che vedrà l'Ascoli Calcio affrontare in trasferta l'Hellas Verona il 22 agosto. Questo avvio di campionato si preannuncia impegnativo per la formazione marchigiana, che dovrà subito confrontarsi con una delle squadre più attese. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per rafforzare il messaggio di un approccio sportivo e rispettoso, in perfetta sintonia con gli appelli lanciati da Ulivieri e Orsato per un campionato di Serie B più coinvolgente.