Gli Stati Uniti tornano in campo da padroni di casa nei mondiali 2026 per affrontare il Belgio negli ottavi di finale. La sfida contro i “Diavoli Rossi” è in programma nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 2 italiane e si giocherà allo stadio di Seattle, con diretta televisiva e streaming.

Orario e sede del match

Il calcio d’inizio di Stati Uniti-Belgio è fissato alle 2 del mattino (ora italiana). La gara si disputerà a Seattle, in un contesto di grande attesa per una delle sfide più interessanti della fase a eliminazione diretta.

Probabili formazioni

Ecco le probabili scelte dei due commissari tecnici:

Stati Uniti (5-3-2): Freese; A. Robinson, Ream, Richards, Freeman, Dest; McKennie, Adams, Tillman; Pulisic, Balogun.

All.: Pochettino.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

All.: Garcia.

Dove vedere la partita

La sfida tra Stati Uniti e Belgio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app ufficiale della piattaforma