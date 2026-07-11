Il Milan si prepara a inaugurare ufficialmente la nuova stagione calcistica con il raduno della squadra, fissato per lunedì 13 luglio. I rossoneri si ritroveranno presso il centro sportivo di Milanello per dare il via alla preparazione atletica e tattica. La giornata inizierà in mattinata con una serie di test fisici approfonditi per tutti i calciatori, un appuntamento che, rispetto alle previsioni iniziali, è stato posticipato di un giorno. Nel tardo pomeriggio, l'attesa sarà tutta per il primo allenamento sul campo, che si svolgerà sotto la guida del nuovo tecnico, Rubén Amorim.

Per il mister portoghese, sarà l'occasione cruciale per iniziare a valutare da vicino la rosa a sua disposizione e delineare le prime strategie in vista di una stagione che si preannuncia fondamentale per il club, con l'obiettivo dichiarato di un netto riscatto.

Le assenze e gli infortuni che condizionano l'inizio

All'appello del raduno non risponderanno tutti i componenti della squadra. Saranno infatti assenti i giocatori che hanno preso parte al recente Mondiale e che sono ancora impegnati nella fase finale della competizione internazionale, o che necessitano di un periodo di riposo post-torneo. Tra le defezioni più significative, si registrano quelle di Gimenez e Christian Pulisic, entrambi fermi ai box per diverse settimane a causa di infortuni rimediati proprio durante la rassegna iridata.

L'attaccante messicano Gimenez ha subito una distorsione alla caviglia, un problema che richiederà un periodo di recupero. Più complessa la situazione per l'esterno statunitense Pulisic, per il quale è stata diagnosticata una microfrattura con edema osseo al perone. Questa condizione medica mette seriamente a rischio la sua partecipazione all'esordio in campionato, rappresentando un duro colpo per le ambizioni iniziali del Milan.

Milanello: il cuore pulsante della preparazione rossonera

Il centro sportivo di Milanello, situato nel suggestivo comune di Carnago, in provincia di Varese, si conferma ancora una volta il fulcro della preparazione atletica e tecnica del Milan. Inaugurata nel lontano 1963, questa struttura è universalmente riconosciuta come uno dei centri di allenamento più all'avanguardia e funzionali d'Europa.

Milanello non è solo la sede delle attività della prima squadra, ma ospita anche le importanti sessioni di allenamento delle squadre giovanili, garantendo un ambiente di crescita e sviluppo per i futuri talenti. Il complesso vanta una dotazione di prim'ordine, che include numerosi campi da gioco di diverse dimensioni e tipologie, una palestra attrezzata con le più moderne tecnologie, aree mediche specializzate per la riabilitazione e la prevenzione degli infortuni, e spazi dedicati all'analisi video e alla preparazione atletica personalizzata. In sintesi, Milanello rappresenta un punto di riferimento insostituibile per la cura e la crescita professionale dei calciatori rossoneri, un vero e proprio tempio della sportività e dell'eccellenza.