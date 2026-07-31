Nella sua carriera, Franco Baresi, capitano del Milan, ha ricevuto elogi. Tuttavia, un sorprendente riconoscimento è giunto dal regista tedesco Werner Herzog. Durante una premiazione nel 2008, Herzog pronunciò parole che colpirono Baresi: "Mi piacerebbe davvero, nel fare i miei film, essere uno che riesce a capire il cuore dell'uomo e spazi, come l'Amazzonia, nello stesso modo in cui Baresi ha capito il gioco". L'ex calciatore espresse la sua emozione: "Da calciatore ho sentito tanti elogi da allenatori e compagni. Qui è diverso. Mi sono venuti i brividi".

Il visionario regista bavarese, noto per narrare paesaggi e l'animo umano, individuò in Baresi una qualità rara: l'abilità di leggere il gioco e comprendere lo spazio come nessun altro atleta. Herzog affermò: "Baresi riusciva a leggere il gioco, a capire quello che sarebbe successo; e non c'è stato mai nessun altro giocatore che abbia capito così bene fisicamente lo spazio". Per Baresi, queste parole furono motivo di grande orgoglio e sorpresa. "Sono rimasto molto sorpreso. Non è un uomo che si occupa di sport", spiegò Baresi. "Che sappia chi sono è curioso; la cosa mi ha riempito di gioia. Ci siamo conosciuti e abbiamo parlato a lungo", precisò.

Un dialogo tra visioni

L'incontro tra Franco Baresi e Werner Herzog ha segnato un punto di contatto tra due universi: il calcio e il cinema.

Herzog, che a settembre compirà 84 anni e continua a girare film (il suo Bucking Fastard del 2026 sarà presentato all'83ma Mostra del Cinema di Venezia), spiegò perché non avrebbe mai realizzato un film su Baresi. "Baresi è pura vita, e a volte la vita va vissuta: sta da una parte, mentre il cinema sta da un'altra", argomentò il regista. Herzog descrisse Baresi come un "poeta dei campi di calcio, radicato nella sua terra, così come lo era Tonino". Concluse il suo pensiero con un'affermazione personale: "Penso che sarebbe l'uomo giusto per bere un bicchiere di vino con me e Tonino".

La stima reciproca

Il legame tra Werner Herzog e Franco Baresi ha catturato l'attenzione della stampa culturale italiana.

Sebbene i dettagli delle loro conversazioni siano riservati, la reciproca ammirazione è cresciuta, alimentata dalla capacità di leggere e interpretare la realtà, sia un campo di calcio con un senso dello spazio unico, sia un set cinematografico con una visione profonda.