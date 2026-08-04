Il calciomercato continua a entrare nel vivo e sono numerose le società impegnate a rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Tra affari ormai definiti, trattative ai dettagli e piste sempre più concrete, le ultime ore hanno regalato diverse novità che coinvolgono la Serie C.

Salernitana, ecco D'Ursi

La Salernitana è ormai a un passo dall'accogliere Eugenio D'Ursi. L'esterno offensivo è vicino a vestire la maglia granata e restano da limare soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Un innesto che punta ad aumentare qualità ed esperienza nel reparto avanzato.

Bel colpo del Cosenza che chiude per Quieto, giovane proveniente dall'Inter.

Intanto, è fatta per il passaggio di Bolzan al Sorrento. L'attaccante è pronto a iniziare una nuova avventura con i rossoneri, che aggiungono così un'importante soluzione offensiva in vista del campionato.

Si muove anche il Casarano, che si assicura il giovane Francesco Podrini. L'esterno classe 2007, reduce dalle esperienze con Trapani e Vis Pesaro, ha raggiunto l'accordo con il club rossazzurro. Dopo aver conquistato i playoff nella scorsa stagione, la società pugliese continua a investire sui giovani con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nuovo girone C di Serie C.

Novità anche in casa Crotone, dove è ormai imminente la firma di Francesco Crapisto.

L'operazione è alle battute finali e l'ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Bari, due nuovi arrivi

Il Bari, invece, continua a essere tra i club più attivi. È stato ufficializzato l'arrivo di Alessio Tribuzzi, che si trasferisce in biancorosso in prestito dall'Avellino. Nelle stesse ore è arrivata anche l'ufficialità dell'ingaggio di Mattia Esposito, giovane talento proveniente dal Napoli.

Colpo anche per il Livorno, che riabbraccia Mattia Aramu. Dopo oltre dieci anni il trequartista torna a vestire la maglia amaranto, riportando entusiasmo tra i tifosi e mettendo a disposizione tutta la sua esperienza. Un altro nuovo arrivo dopo Nicola Falasco.

Infine, il Foggia guarda con interesse a Enrico Oviszach.

L'esterno offensivo classe 2001, protagonista della promozione dell'Ascoli in Serie B con 32 presenze, 2 gol e 5 assist, è uno degli obiettivi principali del club rossonero. La sua duttilità sulle due fasce piace molto alla dirigenza e la trattativa procede, con il Foggia che prova ad avvicinarsi sempre di più al giocatore. Il mercato è ancora lungo, ma i movimenti iniziano già a delineare le ambizioni delle protagoniste della prossima stagione.