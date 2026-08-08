Juventus e Inter si affrontano oggi in un'amichevole di prestigio all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Questo incontro segna l'ultimo impegno della tournée australiana per la squadra guidata da Chivu, reduce da un pareggio contro il Milan. Per la Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, è il quinto test estivo, dopo aver pareggiato con il Basilea e ottenuto vittorie contro Standard Liegi, Nizza e Chelsea.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 13:00 italiane. La sfida promette di essere un banco di prova importante per entrambe le formazioni in vista della nuova stagione.

Le probabili formazioni vedono la Juventus schierare Di Gregorio tra i pali; Kalulu, Gatti, Kelly e Celik in difesa; Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo; Cambiaso, Miretti e Boga sulla trequarti a supporto di Milik. L'Inter risponde con J. Martinez in porta; Pavard, Bisseck e Bastoni nella difesa a tre; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Iddrissou ed Esposito in attacco.

Dove seguire Juventus-Inter in diretta

L'amichevole tra bianconeri e nerazzurri sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming attraverso le rispettive applicazioni: Dazn, Sky Go, NOW, Juventus TV, Inter TV e OneFootball.

Un'opportunità aggiuntiva per il pubblico italiano è la diretta del match sul sito ufficiale inter.it e sull'app ufficiale del club nerazzurro, previa registrazione gratuita.

La preparazione estiva dell'Inter

Questa partita conclude una ricca preseason per l'Inter, che ha visto i nerazzurri impegnati in quattro amichevoli internazionali di alto livello. Dopo il ritiro a Donaueschingen, la squadra ha affrontato il Karlsruher SC, il Manchester City e il Milan, prima di questo appuntamento con la Juventus. Tutte le amichevoli estive dell'Inter sono state visibili in diretta su Dazn e Sky, oltre che in modalità pay per view su OneFootball e Dazn per i non abbonati, offrendo così ai tifosi numerose opzioni per seguire la squadra nella preparazione alla stagione 2026/27.