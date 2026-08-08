Il Cagliari si prepara a rafforzare la propria rosa con l'arrivo di tre nuovi elementi: Daniel Maldini, Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio. I tre calciatori sono giunti a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito, un passo fondamentale prima di apporre la firma sui rispettivi contratti con il club rossoblù. L'ufficialità dei trasferimenti è attesa nel corso del pomeriggio, segnando un momento chiave per le strategie di mercato della squadra sarda.

Tra i volti nuovi, Daniel Maldini, proveniente dall’Atalanta, rappresenta un innesto di spicco.

Il suo trasferimento si concretizza con la formula del prestito oneroso, che prevede un esborso di un milione di euro. L'accordo include inoltre un diritto di riscatto obbligatorio, fissato a circa otto milioni di euro, che scatterà al raggiungimento di specifici obiettivi personali concordati tra le due società. La sua visita medica è in programma per la giornata odierna, preludio alla formalizzazione del suo passaggio al Cagliari.

Un altro rinforzo per l'attacco è Kevin Carlos, attaccante spagnolo di origini nigeriane, classe 2001. Il giovane talento arriva dal Nizza e ha già completato la sua sessione di visite mediche presso la clinica Villa Stuart, essendo stato il primo dei tre a presentarsi.

Il suo approdo al Cagliari avviene tramite un prestito con diritto di riscatto, con una cifra stimata intorno ai quattro milioni di euro per l'eventuale acquisizione definitiva.

A completare il trittico di acquisti è Giuseppe Aurelio, difensore classe 2000. Il suo trasferimento dallo Spezia si configura come un'acquisizione a titolo definitivo. Nell'ambito di questa operazione, lo Spezia riceverà in cambio il portiere Giuseppe Ciocci, classe 2002, anch'egli ceduto a titolo definitivo. Questi movimenti di mercato sottolineano l'intenzione del Cagliari di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Il programma della giornata e gli impegni precampionato

La giornata odierna è cruciale per il Cagliari, con l'attesa per le firme e le ufficialità dei tre nuovi giocatori nel pomeriggio, a seguito delle visite mediche svolte a Roma.

Questi innesti sono considerati un rafforzamento significativo in vista della nuova stagione. La squadra rossoblù sarà inoltre impegnata questa notte in un importante test amichevole: affronterà il Nizza alla Domus per la seconda edizione del prestigioso Trofeo Gigi Riva. Questa partita si inserisce nel più ampio calendario delle amichevoli precampionato, fondamentali per affinare la preparazione atletica e tattica.

La preparazione estiva del Cagliari: un percorso tra campo e amichevoli

La stagione 2026-2027 del Cagliari ha preso il via con il pre-raduno ad Assemini, dove il gruppo si è riunito per le prime visite mediche e i test atletici iniziali, svolti anche presso il centro medico Casa della Salute di Cagliari.

Dopo questa fase introduttiva e una serie di allenamenti e amichevoli, inclusa la sfida contro il Nizza per il Trofeo Gigi Riva, la preparazione proseguirà con diverse tappe. La squadra si sposterà tra il centro sportivo di Assemini, il suggestivo comprensorio di Pontedilegno-Tonale e, in un secondo momento, in Germania. Questo percorso estivo è scandito da ulteriori gare amichevoli, programmate con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e tattica in vista dell'inizio ufficiale della stagione agonistica.